A Vigonovo lo spettacolo "El moroso vecio"

Al centro parrocchiale Madre Teresa di Calcutta di Vigonovo andrà in scena, sabato 4 febbraio alle 21.00, El moroso vecio, commedia brillante in dialetto di Miledi Poppi e Federica Santinello, proposta dalla compagnia teatrale Dell'imprevvisto Aps di S. Giorgio in Bosco (PD), inserita nella 20ma rassegna teatrale Ne vedremo delle belle.

La trama

Il primo amore non si scorda mai, specie se torna dopo vent’anni, come per Neta. O se lo insegui da sempre, come Sebastian. O se lo dai per scontato, come fa Checo. Migranti, cuoche, chiromanti, dongiovanni, mogli, nonne, cugine, operai, mariti, suoceri: undici personaggi intrecciano le loro storie, litigano e si scontrano per sette giorni. Uno scoppiettante girotondo di equivoci e sorprese che racconta com’eravamo sorridendo dei nostri difetti e apprezzando i pregi della nostra gente.