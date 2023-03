Elettra Lamborghini sarà al Mirano Summer Festival

Mancano tre mesi esatti alla serata inaugurale del Mirano Summer Festival, che torna ad animare l’area degli impianti sportivi di Mirano per la 17esima volta, dal 30 giugno al 31 luglio prossimi.

Tra i tanti cantanti che si esibiranno sul palco della manifestazione, come sempre realizzata dall’Associazione Volare 4.0, ci sarà anche Elettra Lamborghini, che sarà a Mirano mercoledì 13 luglio. I biglietti saranno in vendita su TicketOne e Ticketmaster da lunedì 3 aprile, alle ore 10.

L’eclettica cantante, conduttrice e personaggio televisivo, nata a Bologna nel 1994 e con all’attivo 16 dischi di platino, tre dischi d’oro e oltre mezzo miliardo di stream sulle piattaforme digitali, ha collezionato numerose ed importanti collaborazioni con grandi artisti di calibro mondiale, tra cui Rocco Hunt, Guè Pequeno, Sfera Ebbasta ed è protagonista di tanti tormentoni estivi: l’ultimo, in uscita proprio domani, si chiamerà “Delincuente”, vedrà la collaborazione con Boro Boro e sarà una sicura hit della prossima estate.

«È solo il primo annuncio di questa edizione - spiega patron del festival, Paolo Favaretto - che consideriamo quella della svolta, perché dopo 17 anni il Mirano Summer Festival ha raggiunto quella maturità e quel blasone che ci permette di poter dialogare con i manager dei migliori artisti impegnati nei tour estivi nazionali e internazionali. È un grande traguardo per questa manifestazione, ma è una bella opportunità anche per la città, perché negli ultimi anni, alzando il livello degli ospiti, abbiamo potuto inserire Mirano nella scaletta delle tournée di tanti artisti in giro per l’Italia, portando indotto a tante attività del territorio».