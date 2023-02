Carnevale a Venezia: alla Fenice l'elezione della Maria 2023

Il Carnevale di Venezia sceglie la sua Maria. Dopo 10 giorni di passerelle, balli, incontri, cene, feste a palazzo ma soprattutto migliaia di scatti e video le 12 ragazze metropolitane si apprestano a vivere l’atto finale del concorso, il più atteso. L’appuntamento è per lunedì sera alle 20, con il Gran Galà nelle sale Apollinee del Teatro La Fenice dove, come da tradizione, la stessa giuria che ha scelto le 12 ragazze venerdì 3 febbraio, tornerà a dare il proprio voto per eleggere la Maria dell’Anno 2023. Un serata che verrà presentata da Linda Pani (Maria dell’Anno 2019) e dal Principe Maurice, il cerimoniere per eccellenza del concorso giunto quest’anno alla sua 24esima edizione dopo il rilancio che volle Bruno Tosi nel 1999. Ci saranno il consigliere delegato alla tutela delle Tradizioni, Giovanni Giusto, e la presidente del Consiglio comunale Ermelinda Damiano.

Alla cena di gala ci sarà anche Alice Bars, Maria del 2022 che di fatto farà il passaggio di consegne della corona di Maria del Carnevale. «Sono stati 10 giorni intensissimi - racconta Maria Grazia Bortolato, la patron del concorso - È un periodo frenetico ma sempre fantastico, soprattutto per le ragazze. Le ragazze hanno ballato, cucinato, mangiato, disegnato, hanno visitato luoghi bellissimi, storici, cuore della tradizione veneziana. Ora manca l’atto finale: ovviamente sarà solo una quella che verrà prescelta ma come ho detto altre volte, per me restano Marie per sempre. Ringrazio tutti coloro che ci hanno ospitato in questi giorni e hanno reso possibile la realizzazione del concorso».

La giuria che sceglierà la Maria del 2023, presieduta dal direttore artistico del Carnevale Massimo Checchetto, è composta da: Roberto Papetti (direttore de Il Gazzettino), Marco Vidal (Ceo di The Merchant of Venice), Claudio Vernier (presidente dell'associazione Piazza San Marco), Giovanni Giusto (consigliere delegato alla Tutela delle Tradizioni), Gloria Rogliani (pluri campionessa di voga alla veneta e consigliera comunale), Claudia Marchiori (attrice e Maria dell'Anno nel 2016), Cristina Scarpa (direttore eventi della Scuola Grande San Giovanni Evangelista), Giulia Seguso (dei vetri d'arte Seguso), Francesco Briggi (titolare dell'Atelier Pietro Longhi), Francesca Pederoda (settore marketing) e Paolo Polato (membro del direttivo nazionale dell'Associazione difesa utenti servizi bancari finanziari postali e assicurativi, Adusbef).

Chi sono le 12 ragazze della Città metropolitana che sognano di diventare la Maria del 2023: