Emerald exhibition

Dal 4 al 12 settembre si tiene la mostra d’arte “Smeraldo” alla galleria S. Eufemia, in Giudecca, imbarcadero Palanca. Inaugurazione il 4 settembre alle 18. La mostra sarà aperta tutti i giorni, orari dalle 11 alle 19, l’ingresso è gratuito.



La mostra è promossa da Arte e Design Venezia associazione culturale ed è a cura di Ayune M. Namur. Smeraldo vuole omaggiare il colore verde in tutte le sue sfumature. Lo smeraldo come pietra preziosa ci fa pensare a qualcosa di grande valore, in questo caso la mostra vuole esprimere la ricerca del prezioso nella vita per ognuno di noi, ma che a volte non può essere percepito, compreso o espresso in modo oggettivo, logico o razionale.



Gli artisti utilizzano tecniche diverse comunicando in modo personale la loro interpretazione di “verità”. Si crea dunque quello che è alla base del lavoro artistico: una sintonia e un dialogo tra artista e spettatore. Come diceva Picasso: «Se ci fosse una sola verità, non si potrebbero dipingere cento tele sullo stesso tema».



Gli artisti selezionati da otto paesi diversi sono Basia Kilian, Angelika Michalik, Magdalena Maestri, Zephrard, Kenjiro Asaki, Sehr Yaqoob, Meike Preusser, Inna Etuvgi, Luigi Pirastu.

