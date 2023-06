Al via "Emerald", il Festival Internazionale del Teatro, con "Naturae" di Armando Punzo

Al via "Emerald": Il 51esimo Festival Internazionale del Teatro, curato dai direttori Stefano Ricci e Gianni Forte, animerà i teatri e gli spazi di Venezia, Mestre e Marghera fino a sabato 1 luglio. Inaugura il festival – giovedì 15 giugno alle 20.00 – il Leone d’oro alla carriera Armando Punzo che, assieme alla storica Compagnia della Fortezza, metterà in scena Naturae al Teatro alle Tese dell’Arsenale.

Risultato di un processo di ricerca durato oltre otto anni, Naturae nasce dalle riflessioni sul teatro shakespeariano iniziate da Armando Punzo nel 2015 e dal confronto con il surrealismo magico di Jorge Luis Borges. All’overture seguono i quattro quadri "La vita mancata", "La valle dell’innocenza", "La valle dell’annientamento", "La valle della permanenza".

Premiato con il Leone d’oro alla carriera dopo trentacinque anni di intesa attività teatrale in un contesto particolare come quello della Fortezza medicea di Volterra, Armando Punzo è stato il primo regista a proporre l’istituzione di una compagnia teatrale in carcere. Fondata nel 1988 la Compagnia della Fortezza ha solo recentemente ottenuto la creazione di un teatro dedicato all’interno della Fortezza, disegnato dall’architetto Mario Cucinella.

Naturae è un’occasione unica per vedere in scena il regista e i suoi attori-detenuti al di fuori del carcere della Fortezza. Lo spettacolo sarà in replica venerdì 16 giugno alle 18.00.