La nascita dei consultori comunali a Venezia: l'incontro di Emergency

Giovedì 3 novembre alle 17.00 la sede Emergency di Venezia (Giudecca 212) ospita l’incontro "Movimenti e istituzioni: la nascita dei consultori comunali a Venezia", al quale prenderanno parte Maria Teresa Sega (presidente Associazione rEsistenze, e coautrice del libro) e Gilda Zazzara (Iveser), con la testimonianza di Lia Finzi, assessore alla sanità e alla sicurezza sociale del Comune di Venezia dal 1975 al 1985, e il coordinamento di Mara Rumiz per Emergency. Nel corso dell’appuntamento sarà presentato il volume monografico "Il corpo mi appartiene. Donne e consultori a Nordest" a cura di Alfiero Boschiero e Nadia Olivieri.

«La liberazione passa attraverso il corpo», ripetevano le femministe alcuni decenni fa. E un corpo che chiede salute testimonia la necessità del rispetto dei diritti umani tutti. Emergency ha sempre ribadito che rivendicare il diritto alla salute, una persona alla volta, costituisce la base di un mondo in cui il benessere fisico e psicologico non sia privilegio ma diritto di ognuno in egual misura.

La lotta per la cura e la salute dei propri corpi, trattata nel volume monografico 1/2022 della rivista Venetica, si concretizza negli anni Settanta con l’istituzione dei consultori. Divorzio, diritto di famiglia e regolamentazione dell’aborto sono il frutto di lotte aspre, di cui l’istituzione dei consultori rappresenta un punto cruciale e apicale.

Nel Nordest, sul cui contesto la trattazione del volume si focalizza, fu fondamentale il ruolo dei movimenti femminili e femministi per l’istituzione dei consultori. Le donne, intese come soggetto collettivo, misero al centro della pratica politica l’autogestione della propria salute e pretesero di avere un ruolo attivo su progettazione e gestione dei servizi sanitari, ponendosi in dialogo con le istituzioni invece di limitarsi a delegare a queste ultime.

