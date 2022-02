Emmet Cohen - Samara Joy, “Jazz Concert” 

COHEN / JOY?

Samara Joy: voce; ?Emmet Cohen: pianoforte

Samara Joy , la stella nascente della vocalità afro-americana, balzata alla ribalta del jazz per aver vinto una delle più prestigiose manifestazioni del genere, la Sarah Vaughan International Jazz Vocal Competition. Per una cantante, è il massimo che si possa sperare. Samara viene da una famiglia di musicisti, è cresciuta con il gospel e ha maturato interesse per il jazz nell’età del college. Si è esibita nei più importanti jazz club di New York.

Esponente di spicco della generazione dei trentenni, Emmet Cohen tra le numerose attività ha avuto anche una partnership stabile con la nuova star della vocalità Veronica Swift, partecipando anche al suo ultimo disco, “This Bitter Earth”. Cohen è impegnato nel programma Lincoln Center’s “Jazz for Young People”, ha partecipato ai più importanti festival del mondo come Monterey, Newport, North Sea, Berna, Edimburgo, New Orleans, ha suonato nei jazz club più famosi, dal Birdland al londinese Ronnie Scott’s. Ha vinto l’American Jazz Pianists Competition nel 2014, il Phillips Piano Competition della University of West Florida nel 2011 e nello stesso anno è stato finalista del Thelonious Monk International Piano Competition. È anche il pianista del trio di Christian McBride Tip City. Suona l’Hammond B-3 come organista residente allo Smoke Jazz Club di Harlem. Un artista giovane ma già con una intensa carriera alle spalle. Cohen è un autorevole rappresentante della nouvelle vague del jazz contemporaneo che conserva ben saldo il legame con il passato ma che con la mente è proiettata verso il futuro.