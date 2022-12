Domenica musicale in Terrazza Aperol con tutte le sfumature house di Endee Dj

Continuano le domeniche musicali a Terrazza Aperol. Domenica 11 dicembre sarà protagonista la raffinata selezione house del trevigiano Endee, che accompagnerà con il suo inconfondibile sound il momento dell’aperitivo. L’appuntamento è dalle 17 alle 19 con il tradizionale Aperol Spritz e gli immancabili cicchetti e dalle altre leccornie della cucina.

Andrea Moretto, in arte Endee, nasce in provincia di Treviso nel 1982. Si appassiona alla musica e al mondo del djing fin da piccolo. Nel ’97 acquista la prima coppia di giradischi e comincia le prime serate come dj in locali della zona. Nei primi anni Duemila inzia a suonare in diversi club e discoteche tra le provincie di Treviso e Venezia, ma la voglia di creare musica propria la fa da padrona e il mondo dei locali viene messo da parte quasi subito per dedicarsi alle produzioni musicali dove trova maggiore possibilità di esprimersi artisticamente, pur non abbandonando mai completamente il mondo del mixaggio.

Da una visione comune per la musica tra Endee e il socio di studio Gilo nasce qualche anno fa il progetto Percentile, di cui è co-fondatore, produttore e dj. Deep House, House Classic e Techno Deep sono alcuni dei generi che fanno aprte della proposta artistica di Percentile. Da sempre innamorato del mondo radiofonico, si è alla fine messo in gioco dietro al microfono come speaker del Borderline radio show.