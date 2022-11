“Engage”, quattro giorni di incontri a M9 per sostenere la comunicazione della scienza

Si tiene all'M9 di Mestre, dal 9 al 12 novembre, il corso “Engage - Divulgare scienza e conoscenza, tecnologie e metodi innovativi”, organizzato da VIS, primo spin off della Scuola normale superiore di Pisa. In collaborazione con Ca’ Foscari Venezia, Inaf - Istituto nazionale di astrofisica, Bio4Dreams e Focus, il corso è incentrato sulla divulgazione della ricerca. La comunicazione è ormai considerata, infatti, parte integrante di ogni progetto scientifico e avvicinare la società civile ai temi della ricerca, promuovendo una comunicazione chiara e corretta, è prioritario per istituti, atenei e aziende innovative.

L’obiettivo di Engage è fornire strumenti per una comunicazione scientifica innovativa ed efficace a chi è professionalmente impegnato in attività di divulgazione della ricerca: dal personale di istituti ed enti di ricerca coinvolti in attività di terza missione e divulgazione scientifica al personale dei musei; dai professionisti in comunicazione digitale e multimediale fino ai docenti delle scuole secondarie di secondo grado. Il corso si svolgerà presso l’auditorium Cesare De Michelis di M9.

Il programma vedrà intervenire, tra gli altri: Giulia Bordi, professoressa presso Università Roma Tre; Luca Molinari, direttore scientifico di M9 e professore ordinario di Teoria e progettazione architettonica presso l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”; Raffaele Leone, direttore responsabile di Focus, il brand del Gruppo Mondadori di divulgazione scientifica e di intrattenimento.

Durante le quattro giornate di Engage sarà introdotto il contesto storico-culturale alla base delle odierne attività divulgative e verranno discusse nozioni di teoria della comunicazione e della narrazione. Saranno anche trattati i temi della comunicazione attraverso progetti multimediali e con l’utilizzo di tecnologie immersive come VR/AR, oltre che l’importanza del dialogo tra scienze esatte e scienze umanistiche per una più profonda comunicazione della conoscenza.

A tre anni dalla nascita, VIS ha collaborato con M9 per la creazione del gioco immersivo “Moon Landing”, grazie al quale è possibile salire a bordo dell’Apollo 11 per pilotare in realtà virtuale lo sbarco più famoso della storia contemporanea, ed è co-produttore dell’allestimento in realtà virtuale “You Are Darwin” presso il museo Kosmos di Pavia, che permette al pubblico di rivivere il viaggio di Darwin a bordo della nave Beagle. Con il cortometraggio Pulsars: a Tale of Cosmic Clocks, VIS ha conseguito nel 2022 premi al Ciencia en Acciòn di Viladecans (Barcellona) e al Raw Science Film Festival di Los Angeles.

Le due esperienze in realtà virtuale “Moon Landing” e “You Are Darwin” saranno fruibili gratuitamente al pubblico venerdì 11 novembre e sabato 12 novembre, dalle ore 9 alle ore 13, presso il Foyer di M9 - Museo del ’900, con prenotazione obbligatoria, scrivendo a ufficiogruppi@m9museum.it.