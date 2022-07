Il maestro del trasformismo Ennio Marchetto a San Michele al Tagliamento

Una Babilonia di creatività: così è stato definito “The living paper cartoon”, lo spettacolo del trasformista Ennio Marchetto che questo giovedì 14 luglio (ore 21.00) sarà protagonista di punta della rassegna “Teatro nelle Frazioni” organizzata dal Comune di San Michele al Tagliamento in collaborazione con Teatro dei Pazzi.

Il palcoscenico, allestito presso Villa De Buoi con ingresso gratuito, vedrà alternarsi decine di celebrità ricreate dall’artista attraverso i suoi famosi costumi di carta. Non mancheranno i cavalli di battaglia come Tina Turner, Mina, Liza Minelli, Marilyn Monroe, Vasco Rossi, Madonna, Pavarotti, accanto ai quali Ennio Marchetto porterà in scena nuovi inediti come Lady Gaga, Arisa, Marco Mengoni.

“The living paper cartoon” è uno spettacolo divenuto famoso in tutto il mondo per l’estrema rapidità con cui il performer veneziano cambia d’abito aprendo e scombinando le sue creazioni di carta, aggiungendo parrucche e particolari disegnati sul momento, ed evocando così uno dietro l’altro oltre cinquanta grandi talenti del passato e del presente. Una sequenza in grado di stupire un pubblico assolutamente eterogeneo, dai più piccoli ai più grandi. Ma non solo. Ennio Marchetto porta sul palco comicità e cabaret, animando i personaggi attraverso l’esaltazione delle loro movenze e dei tic, rendendo il tutto estremamente divertente: un’autentica sarabanda di musica e teatro.