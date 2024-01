Doppio falò a Jesolo per i pan e vin dell'Epifania

In occasione dei tradizionali festeggiamenti del “pan e vin”, il Comune di Jesolo organizza due appuntamenti nella giornata di venerdì 5 gennaio. A Jesolo Paese sarà acceso il falò alle 17.30 con la possibilità di stare in compagnia assaggiando la pinza e il vin brulé. Non mancheranno cioccolata calda per tutti e calzette della Befana per i bambini. Anche a Cortellazzo, nel borgo delle meraviglie, vicino al ponte, il tradizionale falò viene acceso alle 17.30, mentre i bambini attendono l'arrivo della befana con un sacco pieno di calzette.

Il Comune ricorda che è consentita esclusivamente l’accensione dei falò organizzati dall’amministrazione pubblica o patrocinati dall’ente, mentre è vietata l’accensione dei falò privati. «È importante rispettare e mantenere vive le tradizioni della nostra cultura, ma è altrettanto importante tutelare l’ambiente e la qualità dell’aria - dichiara il sindaco Christofer De Zotti -. Per questo, come già avvenuto l’anno scorso, saranno consentiti solamente i falò organizzati direttamente dall’amministrazione e quelli patrocinati dal Comune, indicativamente uno per frazione. L’obiettivo è quello di fare in modo che ciascuna zona della città abbia un suo punto di riferimento e momento di incontro, per la gioia soprattutto dei più piccoli, limitando al tempo stesso le emissioni».