Niente falò per l'Epifania e la Pirola Parola va su Spotify: podcast con il pronostego per il 2021

Nell’anno in cui i falò e i panevin dell'Epifania devono osservare una sosta forzata a causa della pandemia, la celebre Pirola Parola di Noale diventa un podcast: è l'innovativo progetto ideato dalla compagnia teatrale Acchiappasogni, in collaborazione con le Politiche giovanili del Comune di Noale e con la Pro loco.

La prima puntata del podcast, che in seguito ripercorrerà teatralmente alcune pagine e personaggi della storia della città dei Tempesta, sarà pubblicata il 6 gennaio su alcune delle principali piattaforme digitali (come Spotify, Anchor…). «Non faremo mancare al nostro fedele pubblico che ogni anno riempie l’area attorno alla Rocca per vivere questo momento di festa popolare, il tanto atteso pronostego per l’anno 2021», assicura il presidente della Pro loco Enrico Scotton ringraziando questo gruppo di giovani che dimostra amore per le nostre tradizioni. Per l’occasione il vate Dino Libralato trarrà i suoi auspici leggendo il fumo di un piccolo panevin "casalingo".

«L’idea – spiega Tommaso Ciriello, presidente di Acchiappasogni – è quella di proporre una conversazione tra due persone, un noalese che spiega ad un foresto il significato della Pirola Parola, una tradizione contadina che riunisce attorno al fuoco, la sera dell’Epifania, grandi e piccini per rivivere riti ancestrali ancora ricchi di significato e attendere la lettura del pronostego che dirà a tutti come sarà il nuovo anno».

Il progetto, quindi, impiega le tecnologie digitali per far conoscere la storia di Noale in un momento in cui non è consentito mettere in scena spettacoli dal vivo. «Il progetto podcast - spiega Tommaso Tiepolo - nasce con l'idea di coinvolgere i giovani nel racconto del nostro territorio tramite la divulgazione delle storie di eventi, personaggi e luoghi. Per farlo ci voleva un gruppo di lavoro in grado di elaborare un racconto coinvolgente, con le giuste capacità di dizione e recitazione. Chi meglio poteva essere coinvolto in questa sfida se non l'associazione teatrale “Acchiappasogni”? Inizieremo con la Pirola Parola e successivamente il progetto coinvolgerà anche altre realtà della nostra città».