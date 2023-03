"Ernani" di Giuseppe Verdi in scena al Teatro La Fenice

Va in scena al Teatro La Fenice Ernani di Giuseppe Verdi: la quinta opera del catalogo verdiano verrà ora proposta in un nuovo allestimento realizzato in coproduzione con il Palau de les Arts Reina Sofía di Valencia, con la regia Andrea Bernard, le scene di Alberto Beltrame, i costumi di Elena Beccaro e il light design di Marco Alba, e con Riccardo Frizza alla testa dell’Orchestra e Coro del Teatro La Fenice. Nel cast figureranno per i ruoli principali Anastasia Bartoli, Piero Pretti, Michele Pertusi ed Ernesto Petti.

Lo spettacolo sarà in scena al Teatro La Fenice il 16, 19, 22, 25 e 28 marzo 2023 nell’ambito della Stagione Lirica e Balletto 2022-2023.

«Gli aspetti che voglio sottolineare – ha spiegato il regista Andrea Bernard – emergono attraverso un lavoro attento sui personaggi e le motivazioni che li muovono. Una particolare attenzione è rivolta a Ernani, alle presenze che lo legano al passato, al presente e al futuro. Ho deciso di mantenere un’ambientazione storica, ovviamente attraverso una reinterpretazione contemporanea, per dare maggiore chiarezza all’identità dei personaggi e al contesto storico – anche politico – del loro agire. Dall’altra parte ho però cercato di lavorare sull’attualizzazione dei contenuti: per esempio, il tema dell’onore da questione etica si trasforma in timore del giudizio degli altri, quindi la fedeltà alla parola data è sostituita dalla fedeltà alla propria immagine».

Il cast comprende Piero Pretti nel ruolo di Ernani, Ernesto Petti in quello di don Carlo; Michele Pertusi in quello di don Ruy Gomez de Silva, Anastasia Bartoli in quello di Elvira. Rosanna Lo Greco sarà Giovanna; Cristiano Olivieri, don Riccardo; Francesco Milanese, Jago. Maestro del Coro Alfonso Caiani.

Le recite, con orari e turni di abbonamento, si terranno: giovedì 16 marzo alle ore 19.00, domenica 19 marzo alle 15.30, mercoledì 22 marzo alle 19.00, sabato 25 marzo alle 15.30 e martedì 28 marzo alle 19.00.