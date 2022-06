Eros Ramazzotti in concerto a Jesolo

Non poteva che essere un ritorno in grande stile e di risonanza mondiale quello di Eros Ramazzotti che, a distanza di quattro anni dall’ultimo album in studio, ha svelato il titolo e data d’uscita del nuovo sorprendente progetto: "Battito Infinito”. Il nuovo album lo vedrà impegnato in un lunghissimo tour "Battito Infinito world Tour", che farà tappa anche al PalaInvent di Jesolo, venerdì 28 aprile 2023. I biglietti per il concerto, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Comune di Jesolo e Jesolo Turismo, saranno disponibili in presale dalle 10.00 di martedì 21 giugno e in vendita generale sul circuito Ticketone dalle 10.00 di giovedì 23 giugno.

Eros Ramazzotti è in assoluto uno degli artisti di maggior successo, le sue canzoni hanno segnato la storia della musica italiana e hanno fatto il giro del mondo: 70 milioni di dischi venduti, 2 miliardi di streaming e quasi 2 miliardi di visualizzazioni su YouTube, 14 album in studio, tour europei e mondiali completamente sold out, numerosi premi, certificazioni e riconoscimenti.

Nel 1984 trionfa fra le “giovani proposte” del Festival di Sanremo con “Terra promessa”, pubblicato in tutta Europa segnando l’inizio della sua carriera da artista internazionale: da qui tutti i suoi dischi verranno tradotti anche in spagnolo. Nel 1986 pubblica il secondo disco “Nuovi eroi” e vince il Festival di Sanremo con “Adesso tu”. Il terzo album, “In certi momenti”, vede oltre 3 milioni di copie vendute nel mondo e con lui, Eros, inaugura la prima di una lunga serie di tournèe da più di un milione di spettatori. Segue la pubblicazione del quarto disco: “Musica è”. La consacrazione ufficiale di Eros Ramazzotti come artista internazionale arriva però nell’aprile 1990 con l’uscita del suo quinto album “In ogni senso”, pubblicato in 15 paesi. Nello stesso anno è il primo artista italiano ad esibirsi sul prestigioso palcoscenico del Radio City Music Hall di New York.

Gli anni tra il 1993 e il 1996 sono ricchi di soddisfazioni per l’artista: l’album “Tutte storie” (1993) vende 6 milioni di copie e il successivo “Dove c’è musica” (1996) ben 7 milioni. Il 2003 segna l’uscita del nono disco di Eros, per l’appunto “9”, che conquista il primo posto della classifica vendita per 14 settimane e per 95 nella Top 100. Si susseguono due album di successo: “Calma apparente”, contenente il celebre duetto con Anastacia “I Belong To You”, seguito da un tour europeo e “e²” (“Eros al quadrato”), con 14 successi in versione originale rimasterizzata e 4 inediti, tra cui il duetto con Ricky Martin “Non siamo soli”.

Tra i rinomati premi ricevuti, troviamo il NIAF Award a Hollywood, ottenuto per aver promosso e valorizzato l'immagine della musica italiana nel mondo. Anticipato dal singolo “Parla con me”, l’album “Ali e Radici” si presenta con 11 nuovi brani e una bonus track, in vetta alle classifiche italiane ed europee per diverse settimane. Uno dei successi più recenti è l’album “Noi", uscito in tutto il mondo e subito al primo posto della classifica iTunes in 17 Paesi, seguito da un grande tour globale. Ancora una volta Eros conquista l’intero globo con l’album "Perfetto" (2015) contenente il singolo "Alla fine del mondo", pubblicato in 60 paesi, seguito da un enorme Tour mondiale. Nel 2018 esce in 100 paesi del mondo “Vita ce n’è”, certificato disco di platino che, in poco più di un mese, si è imposto ai vertici delle classifiche radiofoniche mondiali.