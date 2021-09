Torna il Festival delle Arti della Giudecca e Sacca Fisola con un'esposizione dell'artista Valentina Gonzo

Da domani torna il Festival delle Arti della Giudecca e Sacca Fisola, l’evento che offre incontri tra cultura, arte e paesaggio all’interno della suggestiva cornice lagunare.

Ideato e promosso a partire dal 2010 dal circolo Arci Giovani “Luigi Nono”, coinvolgendo le varie realtà associative e culturali che agiscono nelle isole della Giudecca e Sacca Fisola, il festival si terrà dal 10 al 12 settembre, dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00.

Il programma e la mappa di tutte le iniziative della rassegna sono disponibili online. L’ingresso e la partecipazione a tutti gli eventi sono liberi e gratuiti.

Il tema dell’edizione 2021 sarà “Erbe Matte” ed è proprio seguendo questa traccia che Valentina Gonzo esporrà le sue opere all’interno della mostra Nothing is created (Nulla si crea) in Calle dei Spini 435. Per questa sua terza partecipazione al festival, l'artista ha scelto infatti di dare forma alla sua più cara ossessione: i filamenti, le linee e i capelli rappresentati si dichiareranno così nella loro natura camaleontica, venendo raffigurati in modo ironico o talvolta più solennemente. I volti si faranno più rari, dissimulandosi quando presenti, per lasciare invece spazio alla natura e alla coralità degli elementi.

«Il titolo della mostra rimanda all’idea che tutto ciò che ci circonda un po’ si somiglia – spiega Valentina –. Se si osserva attentamente, semplificando le forme, gli elementi naturali e gli oggetti sembrano far parte di un unico fluire che si trasforma cambiando il punto di vista o aggiungendo qualche dettaglio. Un ciuffo d’erba rovesciato potrebbe diventare così una fiammella oppure una medusa».

La giovane creativa inizia la sua riflessione artistica partendo dall’ovale e dal volto femminile. Presto però sono i capelli a diventare i protagonisti e gli interpreti della sua fantasia: le linee duttili e mutevoli, a volte morbide e sinuose, altre rigide e spezzate, giocano e assumono diverse identità. Le opere sono quasi sempre realizzate su un supporto concreto, di solito matita e penna su carta.

Chi è Valentina Gonzo

Ventottenne, cresciuta ai piedi delle Piccole Dolomiti vicentine, da sempre nutre una grande passione per l’arte nelle sue espressioni più eterogenee (danza, cinema, musica e teatro).

Laureata in Conservazione e gestione dei beni culturali presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia, ha vissuto due anni a Parigi, dove ha coltivato il suo interesse per il cinema d’animazione frequentando la Sorbona. Gli ambienti della street art parigina, inoltre, hanno risvegliato in lei il bisogno di disegnare e di avvicinarsi alle arti figurative.

Attualmente vive a Roma, dove sta per laurearsi in Storia dell’arte medievale presso l’Università La Sapienza. Oltre all’attività artistica personale lavora anche su commissione e per diverse collaborazioni. Recentemente ha illustrato il vinile della band newyorkese Darkside di Dave Harrington e Nicolas Jaar.

Gallery



Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...