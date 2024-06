Alla Fenice "Essentially Ellington & Strayhorn" con il pluripremiato sassofonista Tony Kofi

Prosegue la XVI edizione di Venezia Jazz Festival firmata da Veneto Jazz alle Sale Apollinee del Teatro La Fenice: martedì 2 luglio, alle ore 19.30, in “Essentially Ellington & Strayhorn”, un ensemble di musicisti all'avanguardia come Nico Menci (piano), Marco Marzola (contrabbasso) e Alfonso Vitale (batteria) rivisita il repertorio dei due famosi compositori, in questo progetto che vede la partecipazione del pluripremiato sassofonista britannico Tony Kofi.

Venezia Jazz Festival è organizzato da Veneto Jazz con il sostegno di Ministero della Cultura e Regione del Veneto, con il patrocinio della Città di Venezia e in collaborazione Teatro La Fenice e Fondazione Giorgio Cini.