Estate ricca di eventi a Musile di Piave: tutti gli appuntamenti in programma

Estate ricca di eventi quella in programma quest’anno a Musile di Piave. Dopo due anni di pandemia l’amministrazione comunale ha organizzato un nutrito palinsesto che abbraccia capoluogo e frazioni. Tra novità e conferme, i cittadini hanno a disposizione tante occasioni di relax e spensieratezza con una rassegna dedicata sia a giovani che meno giovani. Non mancano i classici appuntamenti come il solenne Patto di Amistà del 7 agosto, che unisce San Donà e Musile nel celebre scambio dei capponi.

Dopo i primi 4 eventi di giugno, il mese di luglio inizia stasera con il Festival di Arte Magica, alle 21 nel capoluogo. Lunedì sera, presso Villa Rorato, a Croce, c’è il musical “Forza venite, gente!” a cura della famiglia Teso-Rorato. Giovedì 7 luglio, in piazza XVIII giugno, alle 20.45, si festeggia il 15esimo anniversario della costituzione dell’associazione Contrada Musile Centro, con il concerto musicale della banda cittadina “Turroni di Oderzo. Venerdì 8 luglio, sempre nel capoluogo, alle 21, lo spettacolo teatrale “Storie di donne e di biciclette” a cura della compagnia Amici di Cesco. Dall’8 al 17 luglio, sempre a Croce, la sagra della Madonna del Carmine.

Sabato 9 luglio c’è il 25º anniversario della costituzione della Pro Loco, con una giornata ricca di appuntamenti. Alle 18.30, in biblioteca, il convegno “Pubblico e privato: volontariato bene comune”, poi alla sera lo spiedo in piazza e a seguire musica live con il duo acustico Gioladino Project. Martedì 12 luglio, in piazza Tito Acerbo, lo spettacolo teatrale “L’incantesimo delle Arance – favola comica” ,mentre giovedì 14 luglio, nel capoluogo, dalle 17, la biciclettata in ricordo di Giovanni, Eleonora, Leonardo e Riccardo organizzata dall’associazione Alba.

Mercoledì 20 luglio, invece, a Millepertiche ci sarà l’evento teatrale “Affetti & Difetti”, con inizio alle 21.15. Sabato 23 luglio, in piazza XXIII giugno alle 20.30, la comicità musicale “5 contro tutti-Oblivion show”, mentre venerdì 29 luglio, sempre nel capoluogo, il concerto musicale della fanfara del terzo reggimento carabinieri Lombardia. Infine, sabato 30 luglio, a Castaldia, la visita al centro di educazione ambientale “La Piave Vecchia” con musica live e cena a tema.

Agosto si apre con il Patto di Amistà, domenica 7 agosto, con la manifestazione storico folcloristica che inizia alle 19. In piazza della Libertà è previsto l'intrattenimento musicale con Radio Piterpan. Sabato 13 agosto, nel capoluogo, alle 21, la manifestazione di ballo “Tango e Milonga”. Venerdì 19, nella golena del Sile a Caposile, alle 21, la lettura scenica “Storie de casa nostra”, a cura del Teatro delle Arance con un ricco buffet. L'ultimo week-end del mese, il 26, 27 e 28 agosto, il Basil Fresh Festival agli impianti sportivi di via Argine San Marco.

Tre gli eventi in programma a settembre. Sabato 3 il concerto musicale degli allievi della scuola comunale di musica “Monteverdi” in piazza XVIII giugno alle 21. Domenica 4 settembre, lungo i sentieri naturalistici della Piave Vecchia e della laguna è in programma l'evento ecologico “Pedalar Gustando” con arrivo e visita al centro di educazione ambientale. Dall'8 all'11 settembre, a Caposile, la festa patronale parrocchiale.

«Siamo ritornati a proporre un cartellone di manifestazioni culturali e ricreative di tutto rispetto -commenta il sindaco Silvia Susanna- con la collaborazione dei privati e delle associazioni del territorio. Tutti ci siamo impegnati con lo stesso obiettivo, ossia quello di offrire ai cittadini numerose occasioni di svago e convivialità dopo un periodo davvero difficile». «L'offerta culturale estiva -aggiunge l'assessore alla cultura Luciano Carpenedo- vuole essere un caloroso invito alla partecipazione di tutti i cittadini, tornando a riappropriarsi delle piazza e ritrovando il piacere del condividere emozioni e dello stare assieme. Investire nella cultura, con particolare attenzione ai giovani, rappresenta più che mai un elemento fondamentale per l'amministrazione comunale. I giovani rappresentano il futuro della nostra comunità e coinvolgergli nelle iniziative pubbliche può e deve favorire positivamente le loro relazioni sociali».