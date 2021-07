Il circo Patuf di scena a Mira e Noale

Patuf è il nome del circo, Bu! il titolo del nuovo spettacolo. Saranno due le tappe in provincia di Venezia del tour con cui la compagnia di artisti italiani e sudamericani, uniti dal potere della risata, regalerà emozioni a non finire a piccoli e grandi, prima a Mira e poi a Noale.

Da oltre 10 anni il Circo Patuf, compagnia di circo-teatro (tassativamente senza animali), gira il Veneto, e non solo, con i propri spettacoli affrontando temi sociali velati e travestiti dalla comicità. Sul palcoscenico del loro tendone colorato gli artisti e circensi di esibiscono mettendo in scena uno spettacolo fatto di contaminazioni tra teatro, danza, canto, magia, musica e cinema. Le loro rappresentazioni sono sempre frutto di sperimentazioni, discussioni e fantasie, con cui portano in scena utopie e sentimenti che toccano il cuore di tutti.

Per la prima volta della sua ormai ultradecennale attività, il Circo Patuf arriverà a Mira, al Forte Poerio, il 9 luglio per restarci fino al 18. Il Circo tornerà nel veneziano a settembre: dal 16 al 26 sarà per la quarta volta a Noale, nei giardini di via Vecellio.

«Il circo Patuf – spiega il suo fondatore Federico Braguinsky, in arte Fede Scoch – è il nostro sogno, quello per cui abbiamo lasciato tutto dedicandoci anima e corpo. Ed è anche il messaggio che noi vogliamo diffondere: se avete un sogno, lasciate ogni cosa e inseguitelo, perché l’unico modo per vivere felici in questo mondo».