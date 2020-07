Ad agosto musica e magia in sicurezza: per tutto il mese concerti, film e spettacoli con "Estate Gazzera 2020"

Ad agosto musica e magia in sicurezza: alla Gazzera per tutto il mese sbarca "Estate Gazzera 2020" con concerti, film e spettacoli in piazzetta Brendole, nell'ambito di "Le Città in Festa" e con la collaborazione di Vela spa.

Ad organizzare la rassegna, con l'appoggio dell'Amministrazione comunale, l'Associazione Commercianti Artigiani Gazzera, che, con il suo presidente Domenico Rosiglioni, intende riportare socialità e divertimento nel quartiere dopo le restrizioni causate dall'emergenza Coronavirus. Tutti gli spettacoli inizieranno alle ore 21 a ingresso gratuito e nel pieno rispetto delle normative anti-Covid.

Si inizierà il 3 agosto con la proiezione di "Made in Italy" di Luciano Ligabue, film giunto nelle sale nel 2018. Si tratta di una serata inserita nel calendario di "Cinemoving 2020", il cinema all'aperto itinerante che in queste settimane sta raggiungendo tutti i quartieri cittadini, isole comprese.

Il 6 agosto, invece, spazio alla musica con il rock dei GreenBack, che una settimana più tardi, per la precisione il 13 agosto, cederà il posto a Eleonora Quinci e alla sua live band: la cantautrice veneziana si lancerà in un viaggio sonoro nella musica pop dagli anni Trenta ai giorni nostri, tra canto, danza e spettacolo.

Non solo musica: il 20 agosto, infatti, sul palco di piazzetta Brendole salirà l'illusionista Paolo Colla (con una fetta d'anguria offerta a tutti i bambini dall'Associazione commercianti artigiani Gazzera). Uno show in cui sarà difficile distinguere ciò che è reale da ciò che non lo è. Il finale della manifestazione è invece affidato, il 27 agosto, al folk rock in salsa irlandese dei Quinta Pinta, in collaborazione con l'Associazione Laguna Music Project Venezia.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti è disponibile la pagina Facebook dell'Associazione Commercianti Artigiani Gazzera