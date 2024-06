A Vigonovo un'estate di spettacoli, musica, teatro e danza

Al via la rassegna "Estate Insieme 2024", realizzata dal Comune di Vigonovo: otto serate ad ingresso libero che avranno luogo dalle ore 21 nell’area esterna del Municipio. In caso di maltempo gli spettacoli si svolgeranno in Sala Polivalente. Il programma spazia dalla musica, al teatro, alla danza: «Siamo felici di presentare anche quest’anno l“Estate Insieme – afferma il vicesindaco e assessore alla Cultura Luisa Sattin – con un programma pensato per animare le serate di giugno e offrire a tutti i cittadini, dai più piccoli ai più grandi, l'opportunità di vivere momenti di svago e di condivisione all'insegna della cultura e dell’arte».



Nel periodo di svolgimento della rassegna estiva, inoltre, sarà aperta al piano terra del Municipio la mostra di pittura dell’artista Carolina Alarcon dal titolo “Quando il colore fa rumore”, che raccoglie dodici quadri astratti dipinti a mano in acrilico su tela.

Il programma

Si parte martedì 18 giugno con “Cantico d’acqua”, con Rachele Colombo ed Emanuele Praticelli: un viaggio che parte dalle acque uterine, guarda al cielo gonfio di piogge e temporali, lo spumeggiare delle sorgenti e dei ruscelli, lo scorrere lento dei fiumi, l’immensità del mare. Echi di vita domestica e di antichi mestieri. Un sonetto di Gaspara stampa, l’Ode a Sora Acqua di San Francesco, una dedica all’alluvione di Venezia del 1966 e alla tempesta Vaia con testo di Gianluigi Secco. Un brano di Bepi de Marzi e uno dedicato al torrente Poscola che scorre nella vallata dell’Agno “vittima” dell’irreversibile inquinamento da Pfas. Canti popolari lagunari e da battello veneziani del ‘700, una canzone sui migranti del Mediterraneo.



Venerdì 21 giugno sarà la volta del teatro per ragazzi con “Biancaneve on the road” de I Teatri Soffiati, un irresistibile spettacolo i cui ingredienti sono magia, avventura, incanto, colpi di teatro, musica dal vivo e una mela avvelenata. Un dialogo serrato tra attori e spettatori per raccontare ancora una volta la celeberrima fiaba dei fratelli Grimm scivolando dal comico al grottesco, dalla paura alla meraviglia. La scena si infiamma di teatro e musica per dare vita ad una fantastica storia con una caleidoscopica girandola di personaggi: Biancaneve, regina, cacciatore e tutti e sette i nani, nessuno escluso.



Sabato 22 giugno altro evento teatrale con “Perfetti imperfetti” della compagnia I Bottegai. Durante la serata del 10 agosto alcuni amici si ritrovano su un terrazzino a guardare le stelle cadenti. Tutto scorre liscio fino a che non decidono di fare il famoso gioco dei telefoni come nel famoso film. Alcuni segreti cominciano a venire a galla e l’arrivo di una vicina logorroica contribuirà ad aumentare la tensione. Finchè Lorenzo deciderà di sistemare tutto con uno stratagemma.



Domenica 23 giugno torna la musica con Marilisa Maniero & Marco Negri, autori e musicisti, creatori di grandi successi. Un trio che vi farà sognare, divertire e commuovere con brani di musica d’ascolto, con canzoni italiane e internazionali, e con brani scritti e interpretati direttamente da loro. Alterneranno la loro musica con qualche intermezzo di cabaret, con la loro professionalità e comicità. Il tutto per una serata ricca di musica che tocca il cuore, con momenti di spensieratezza e qualche buona risata.



Martedì 25 giugno musica e danza con “Una noche de puro tango” di Dax Tango e Tragos De Tango: spettacolo di tango argentino con i maestri professionisti e campioni internazionali Denis Ballarin e Xia Li che si esibiscono assieme ad alcuni loro allievi sui brani delle più famose orchestre di tango argentino magistralmente suonate dal vivo dal trio più rinomato in questo momento in Italia, i Tragos De Tango.



Giovedì 27 giugno la band “Grimoon” presenta “Clair Obscur”, un incontro tra musica, cinema e arte per uno spettacolo emozionante che parla di diritti umani e migrazione. Adatto a tutte le età.



Venerdì 28 giugno “Musica e bellezza d’estate” con lo spettacolo di danza di Dance Sky Land e le note al pianoforte di Federico Bigotto. Un evento imperdibile che unisce la danza alla musica classica al talento e la tenacia delle allieve di Dance Sky Land



Sabato 29 giugno “Concerto d’estate” con la Supersonic Band: il gruppo musicale bandistico, diretto dal maestro Aurelio Biollo, omaggia l'arrivo dell'estate con una ventata di musica leggera. Con l'occasione verrà festeggiato il Premio San Marco ricevuto come "Eccellenza del territorio".