L'estate jesolana si accende con le migliori hit storiche

Jesolo si prepara ad accogliere l'estate con una serie di eventi musicali che promettono di far ballare e divertire i residenti e i turisti. Le radio del Gruppo Klasse Uno saranno le protagoniste assolute di questo vibrante scenario estivo, la Summer 2024, portando sul palco alcuni dei programmi più amati e famosi.

Il kick-off avverrà giovedì 4 luglio, in piazza Aurora, con l'esplosiva "Bella Disco" di Radio Bellla & Monella. È l’evento-spettacolo ufficiale della radio per una serata dance tutta italiana, un viaggio tra le novità pop-dance e le più belle hit di sempre.

Il 18 luglio, l'attenzione si sposterà in piazza Milano, dove Radio Birikina presenterà "Ieri Oggi e Sempre", un viaggio attraverso i successi che hanno segnato epoche e generazioni, garantendo una serata di nostalgia e allegria. Il grande spettacolo di Birikina porta sul palco i grandi artisti di un'epoca intramontabile con la musica più bella degli anni Sessanta, Settanta, Ottanta, il cabaret, i giovani talenti e tanti altri artisti.

Ma l'estate a Jesolo non si ferma qui: il 20 luglio, in piazza Rivo Alto, nella suggestiva cornice della Pineta, Radio Sorrriso porterà "Sorrriso in Piazza", un evento che promette sorrisi, balli e momenti indimenticabili per tutta la famiglia.

Per gli amanti dei grandi classici della musica italiana c'è poi una data imperdibile: giovedì 8 agosto, quando Radio Bellla & Monella tornerà in piazza Milano con "La notte tutta da cantare", un'occasione unica per intonare le canzoni più amate insieme a vecchi e nuovi amici.

Infine, per chi ama rivivere i mitici anni Duemila, martedì 20 agosto sarà la volta di Radio Piterpan in piazza Aurora con "2000 Heroes", un viaggio nel passato con le hit che hanno segnato un'intera generazione. La potenza delle super hit degli anni 2000 e l’energia dell’animazione superpower dei nostri artisti, tutto dentro uno show unico, un’esperienza epica dove hit iconiche del decennio più bello di sempre e l’universo dei supereroi si fondono e diventano la colonna sonora della notte. Sul palco, insieme a Wonder Woman e Superman, l’incredibile Hulk o Iron Man.