Al via la rassegna estiva teatrale "Estate Scorzè 2024" con tre spettacoli nel giardino di Villa Orsini

Al via la rassegna Estate Scorzè 2024, promossa e organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Scorzè con la collaborazione di Arteven-Circuito Multidisciplinare del Veneto nella splendida cornice del Giardino di Villa Orsini. Ingresso gratuito. Inizio spettacoli alle ore 21.15.

Il programma

27 giugno

Il Piccolo Teatro Città di Chioggia porta Le Baruffe Chiozzotte di Carlo Goldoni: la vicenda prende avvio dal gesto malizioso del giovane “batelante” Toffolo Marmottina che offre a Lucietta - già fidanzata con Titta Nane - e a sua cognata donna Pasqua un pezzetto di zucca abbrustolita (la succa barucca). Tutto ciò per far ingelosire Checca, la giovane sorella di Orsetta. La baruffa scoppia tra le donne per rivalità e gelosia. Tornano i pescatori e sia l’una sia l’altra famiglia insinua negli uomini il sospetto. Le famiglie sono citate in tribunale e il Cogitore tenta di mettere pace tra le parti. Dopo un fitto incalzare di colpi di scena, di litigi, di botte e risposte viene fatta la pace, ma dura poco: «...e che la dura fin che la se rompe!» dice il Cogitore.

4 luglio

La Compagnia Circovolante porta Cabaret Volante: se la star dello show ha la testa fra le nuvole capita che non sia mai pronta ad andare in scena. E allora? Niente panico (almeno per il pubblico)… perché toccherà al povero presentatore inventarsi di tutto pur di portare a termine lo spettacolo! Improvvisamente si stende la pista del circo: parte una travolgente musica, calano dal cielo vertiginosi attrezzi e volano in aria strani oggetti di varia forma, colore e dimensione. L’arte del circo magicamente prende vita! Uno spettacolo comico e pieno di imprevisti ai quali i protagonisti dovranno far fronte e dai quali nascono gag divertenti e vertiginosi numeri di acrobatica aerea, equilibrismo e giocoleria.

18 luglio

La Tribute Band di Vasco Rossi… e molto altro: la “Quartet Band” capitanata da Steve, una delle storiche voci del panorama rock emiliano, trova la fantastica spalla in Gianni, prezioso e famoso chitarrista, la roboante batteria di Alessandro, concludendo con Marco al basso, completando così un organico estremamente affiatato che lascia indimenticabili ricordi ad ogni esibizione. Repertorio: buona parte del “Mondo Vasco”, spaziando verso altre direzioni musicali come i Led Zeppelin, Doors, Pink Floyd, Zucchero, Lucio Dalla, Ligabue, Carlos Santana, Negramaro, Timoria, Battisti, Rino Gaetano, Nomadi, Stadio... e molto altro!