La Europe Triathlon Cup torna a Caorle

Anche il 2024 per Caorle sarà a forza triathlon. Venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 maggio Porto Santa Margherita accoglie, per il quarto anno consecutivo, la Europe Triathlon Cup (Élite) e la Europe Triathlon Junior Cup. Un evento diventato punto di riferimento per il movimento internazionale delle triplice, capace, fin dal suo esordio, di guadagnarsi il “titolo” di tappa più partecipata tra quelle organizzate sul suolo continentale. Alla regia dell’evento c'è Silca Ultralite, supportata da Europe Triathlon, dalla Federazione italiana Triathlon e dall’amministrazione comunale di Caorle.

Le gare saranno sulla distanza super sprint per gli Junior (300 metri a nuoto, 9,5 km di bici, 1,9 km a piedi), che si affronteranno venerdì nelle batterie e sabato nelle finali, e anche per la staffetta mista junior (300 metri a nuoto, 6,2 km di bici e 1,5 km per ognuno dei quattro staffettisti) in programma domenica e sprint per gli Élite (750 metri di nuoto, 19,2 km di bici e 3,8 km a piedi) che gareggeranno sabato. Ad arricchire la manifestazione, il Triathlon Sprint Rank Gold Città di Caorle, che quasi un decennio fa, fece da “apripista” per la triplice in terra caorlotta, diventando, anche in questo caso, punto di riferimento a livello nazionale per gli Age Group (gli amatori dai vent’anni di età in su).

Per informazioni: www.silcaultralite.it - 0438-1918104 (ore ufficio) - triathlon@trevisomarathon.com.