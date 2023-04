A Caorle arriva la Europe Triathlon Cup

Caorle ancora capitale internazionale del triathlon: dopo il successo organizzativo e agonistico dei Campionati Europei di Duathlon Sprint Élite, Paraduathlon ed Age Group e dei Campionati Europei di Duathlon Standard Age Group, la località balneare veneziana è pronta ad ospitare a Porto Santa Margherita (e Altanea) la Europe Triathlon Cup (Élite) e la Europe Triathlon Junior Cup.

L’evento, che torna per il terzo anno consecutivo nel caorlotto, si svolgerà venerdì 12 maggio, sabato 13 maggio e domenica 14 maggio, con quartier generale nell’area di Piazzale Portesin. Oltre alle gare individuali, confermata la staffetta mista junior per nazionali. Quella che negli anni è sempre stata la tappa di Europe Cup più partecipata sul territorio continentale, è stata anche scelta come gara di selezione per la qualificazione ai mondiali della categoria Junior.

Accanto alle prove internazionali, ci sarà spazio anche per il Triathlon Sprint Gold Città di Caorle dedicato agli Age Group (gli amatori dai vent’anni di età in su), che negli ultimi tre anni è stata tra le prime gare più partecipate a livello italiano. L’evento, organizzato da Silca Ultralite Vittorio Veneto, supportata da Europe Triathlon, dalla Federazione Italiana Triathlon e dall’Amministrazione Comunale di Caorle, sarà dunque una grande festa del triathlon che unirà gli atleti che sono il presente e il futuro della multidisciplina a livello internazionale e quale grande popolo di amatori che contribuisce a valorizzare questo sport.

Le gare

Le distanze di gare saranno supersprint per gli Junior (300 metri a nuoto, 9,5 km di bici, 1,9 km a piedi), che si affronteranno venerdì nelle batterie e sabato nelle finali, e anche per la staffetta mista junior (300 metri a nuoto, 6,2 km di bici e 1,5 km per ognuno dei quattro staffettisti) in programma domenica e sprint per gli Élite (750 metri di nuoto, 19,2 km di bici e 3,8 km a piedi) di sabato.

