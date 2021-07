Agosto di arte e magia a Quarto d'Altino: 4 serate per bambini e famiglie, tutti seduti sul prato

"Arte e magia al parco" è il titolo della rassegna che l'amministrazione comunale di Quarto d'Altino, in collaborazione con la Pro Loco e Coop Culture, organizza nel mese di agosto al parco di via Aldo Moro, vicino al palazzetto dello sport. Quattro spettacoli a ingresso gratuito dedicati alle famiglie, preceduti a ogni appuntamento da laboratori creativi per i bambini.

Il programma

Primo appuntamento mercoledì 4 agosto alle 21 (alle 20.30 il laboratorio creativo) con lo spettacolo di magia di Maga Gaia, una delle pochissime prestigiatrici professioniste donna in Italia. Mercoledì 11 lo spettacolo "Il Ventrilocomico" con Dante Cigarini, artista polivalente con un'esperienza trentennale: Cigarini si è esibito nei contesti più disparati, senza dimenticare le molteplici apparizioni televisive in "Italia's Got Talent" e in "Eccezionale Veramente". Mercoledì 18 agosto magia e giocoleria sono al centro dello spettacolo "Chi è di scena?", con Alberto Barutti e due personaggi, Jaque il facchino Mastro Pulce l'artista, artefici e vittime di mille sorprese, fra gag spassosissime, audaci giocolerie e oggetti dotati di vita propria. Ultimo appuntamento il 25 agosto con "E Giulietta dov'è?", spettacolo con Manuela Polacco, che racconterà la vera storia della donna cannone, fra numeri da circo, storie strampalate, spezzoni di film, teatro e danza.

I posti a sedere sono limitati, si consiglia di portare una coperta per assistere agli spettacoli seduti sul prato.