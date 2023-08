Tre occasioni di puro divertimento a Mestre

Dal 25 agosto al 10 settembre, un famoso Centro Commerciale di Mestre propone un Back to School super speciale con tre eventi in grado di far divertire i più grandi e i più piccini per un rientro a scuola con la giusta carica e, soprattutto, all'insegna dell'allegria.

Eventi e laboratori per bambini a Mestre

Stiamo parlando del Centro Commerciale Porte di Mestre che propone tre date aperte al pubblico tutte da scoprire: il primo evento si terrà da venerdì 25 a domenica 27 agosto, dalle 15.00 alle 19.00, presso la piazza fronte Unieuro. Le attività ricreative e i laboratori intratterranno e prepareranno i bambini alla sorpresa che Porte di Mestre ha organizzato per loro nella giornata di domenica. Domenica 27 agosto, infatti, Marshall e Chase, gli amatissimi cuccioli della serie “PawPatrol”, incontreranno i loro piccoli amici e scatteranno foto indimenticabili con loro. Marshall e Chase usciranno nei seguenti orari: 15.00 - 16.00 - 17.00 - 18.00 - 19.00.

Per non lasciare indietro l’importanza dell’apprendimento, sabato 2 e domenica 3 settembre, a partire dalle 10.30, si terrà “Sport in English”. In collaborazione con Wall Street English, presso la piazza di fronte a Unieuro, sarà possibile allenarsi con le squadre giovanili e con gli allenatori del Venezia FC Academy. Per poterlo fare, però, sarà necessario comunicare con gli altri in inglese… per un allenamento non solo fisico, ma anche mentale!

Domenica 10 settembre il Centro Commerciale Porte di Mestre chiuderà in bellezza con l’ultimo evento in programma. Dalla piazza fronte Unieuro, dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.00, si terrà un nuovo Meet&Greet. Bing e Flop, i personaggi principali della serie d’animazione “Bing”, realizzeranno il sogno dei loro fan, che potranno finalmente vederli dal vivo. I bambini avranno la possibilità di giocare e scattarsi delle fotografie con i loro beniamini, vivendo e immortalando momenti di puro divertimento. Le uscite di Bing e Flop si ripeteranno più volte nell’arco della giornata: 10.30 - 11.30 - 12.30; 15.30 - 16.30 - 17.30 - 18.30.