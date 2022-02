Il Carnevale 2022 a Chioggia tra luna park, spettacoli e proposte green: il programma

Luna park, mascotte, street band, spettacoli itineranti, proposte green in occasione delle domeniche ecologiche del 20 e 27 febbraio: tante le iniziative diffuse previste dall'Amministrazione Comunale di Chioggia, in collaborazione con la Pro Loco Chioggia Sottomarina, per il Carnevale 2022, a partire da giovedì 17 febbraio fino a martedì 1° marzo.

I festeggiamenti del Carnevale avranno il via dal centro storico di Chioggia, il pomeriggio di giovedì 17 febbraio, con l'apertura del luna park per bambini lungo il Corso del Popolo (ogni giorno fino al 1° marzo, dalle 14.30 alle 20, ad eccezione di giovedì 24 febbraio, per consentire lo svolgimento del mercato maggiore settimanale) insieme a rivendite ambulanti di dolciumi e palloncini. Nei prossimi giorni verranno distribuiti circa 3200 biglietti per il luna park alle scuole dell'infanzia e primarie della città.

Sabato 19 febbraio dalle ore 15.30, sempre in Corso del Popolo, spazio all'esibizione in forma itinerante di quattro mascotte della “Mascotte Equipe” per selfie e foto ricordo con bimbi e adulti. Domenica 20 febbraio si terrà la “Festa di Carnevale nel centro di Sottomarina” in concomitanza con la domenica ecologica, con chiusura al traffico veicolare e pedonalizzazione dalle ore 14.30 alle ore 19.30 (viale Padova, tratto da viale Umbria a Piazza Italia; viale Venezia, tratto da Piazza Italia a viale Adige; viale Veneto, tratto da Piazza Ballarin a Lungomare Adriatico - riferimento Ordinanza del Comando di Polizia Locale n. 24 del 14/02/2022).

Per le vie del centro di Sottomarina si esibirà la “Funkasin Street Band” per portare al pubblico presente buona musica e una super carica di energia. Inoltre, giochi gonfiabili e banchetti di dolciumi per i bambini. Nell’occasione la ludoteca comunale sarà presente con un gazebo informativo sulle proprie attività. Sempre domenica 20 febbraio, dalle 17, la musica della Banda Cittadina di Chioggia allieterà il Corso del Popolo e Riva Vena.

Giovedì grasso, 24 febbraio, spazio all'“Allegra Brigata”: un gruppo composto da trampolieri, giocolieri e comici, dalle ore 15:30 alle 19 lungo il Corso del Popolo. Sabato 26 febbraio, dalle ore 15.30 in Corso del Popolo e in Riva Vena arriverà, invece, la musica itinerante della “Tequila Band”. Domenica 27 febbraio, dalle ore 15:30 alle 19, “La festa di Carnevale del centro di Chioggia” con l’esibizione dell’attrazione musicale “Madame Operà”. Il centro di Chioggia (da Porta Garibaldi a Piazza Vigo, comprese le calli san Giacomo e Duomo) sarà coinvolto dall’esibizione della “Funkasin Street Band”. Nell’occasione la ludoteca comunale sarà presente con un gazebo informativo sulle proprie attività. Domenica 27 febbraio è anche una domenica ecologica e saranno realizzate alcune iniziative ad hoc:

dalle ore 14.00 pulizia Riva Vena da parte dell’Associazione Riva Vena;

dalle ore 14.30 presenti “Gazebo green” in Corso del Popolo per far conoscere ai cittadini le iniziative per l'ambiente programmate in città. Sempre dalle 14.30, esposizione di auto e moto “green” (ibride/elettriche) a cura delle concessionarie locali.

Gran finale di Carnevale per il pomeriggio di martedì 1° marzo, martedì grasso, con la musica, i balli e le maschere dello spettacolo “Rebolando Brazil” per tutta la città.