Per chi abita a Venezia e in provincia gli eventi della Fenice sono a tariffa agevolata

Sono ancora molto le opportunità per i residenti nel Comune e nella provincia di Venezia, di avvicinarsi al Teatro La Fenice. Nelle prossime settimane sono diversi infatti gli eventi in programma a tariffa agevolata per i veneziani del centro e della terraferma, caratterizzati da proposte musicali diversificate: il grande evento a Piazza San Marco (9 luglio ore 21.00), con Orchestra e Coro del Teatro La Fenice diretti da Fabio Luisi che eseguiranno i Carmina Burana di Carl Orff; l’Omaggio a Ennio Morricone, a due anni dalla scomparsa, con un concerto che ripercorre le sue più celebri colonne sonore del cinema, in programma al Teatro Malibran (19 giugno ore 19.00); infine Musica e Aperitivo, di domenica mattina, nelle splendide Sale Apollinee (3 luglio ore 11.00).

L'omaggio a Ennio Morricone

Omaggio a Ennio Morricone è un progetto musicale che nel corso degli anni si è svolto davanti a migliaia di persone in teatri e location suggestive. Condotto dalla direzione di Diego Basso, il concerto proporrà una rassegna delle più celebri colonne sonore selezionate tra le oltre quattrocento musiche da film composte da Morricone, da Nuovo Cinema Paradiso a Malena, da Mission a La leggenda del pianista sull’oceano, da C’era una volta in America a Per un pugno di dollari. Il concerto si terrà al Teatro Malibran domenica 19 giugno 2022 alle ore 19.00 (per i residenti nel comune e nella città metropolitana di Venezia biglietti da 10 a 25 euro).

Musica e Aperitivo

Torna anche l’apprezzata serie di concerti Musica e Aperitivo. Nel prossimo appuntamento, il fortunato format concertistico, che abbina una matinée di musica classica e un aperitivo offerto al pubblico, da Bellussi, nella sala bar del Teatro La Fenice, proporrà un programma in omaggio a Igor Stravinskij che accosta alla sua "Histoire du soldat", nella versione suite cameristica, un’altra suite, "A Fiddler’s Tale" del compositore vivente Wynton Marsalis, un chiaro tributo al magistrale pezzo del compositore russo. Le due pagine saranno interpretate dagli Strumentisti dell’Orchestra del Teatro La Fenice condotti da maestro concertatore e direttore Alessandro Cappelletto. Il concerto si terrà nelle Sale Apollinee del Teatro La Fenice domenica 3 luglio 2022 alle ore 11.00. Al termine del concerto un aperitivo sarà offerto nelle sale apollinee del teatro da Bellussi: per i residenti nel comune e nella città metropolitana di Venezia biglietti a 20 euro.

Carmina Burana

Con i "Carmina Burana" di Carl Orff, interpretati da Fabio Luisi, il Teatro La Fenice torna in Piazza San Marco. Il capolavoro di Orff sarà interpretato dall’Orchestra e Coro del Teatro La Fenice con la partecipazione del soprano Regula Mühlemann, del tenore Michael Schade e del baritono Markus Werba, e con i Piccoli Cantori Veneziani istruiti da Diana D’Alessio. Il concerto, realizzato in collaborazione con il Comune di Venezia e con il sostegno di Intesa Sanpaolo, si svolgerà sabato 9 luglio 2022 alle ore 21.00 e sarà trasmesso in diretta televisiva su Rai5 e in diretta radiofonica su Rai Radio3; per i residenti nel Comune e nella Città metropolitana di Venezia biglietti in vendita da 50 a 300 euro.

I biglietti possono essere acquistati presso Teatro La Fenice e i punti vendita di Venezia Unica. Per ottenere il biglietto a tariffa agevolata è necessario presentare un documento di riconoscimento.