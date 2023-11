Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, tutti gli eventi nella provincia di Venezia

Il 25 novembre si celebra la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, una ricorrenza istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite attraverso la risoluzione numero 54/134 del 17 dicembre 1999. In questi giorni, numerosi sono gli eventi in programma nella provincia di Venezia: scopriamo quali.

Mestre e Venezia

Maratona al museo M9

Sabato 25 novembre torna la maratona contro la violenza sulle donne: al museo M9 si alterneranno decine di relatori per la quarta edizione dell'evento, quest'anno dedicato a Giulia Cecchetin. Saranno presenti scrittori, artisti, professori, rappresentanti delle istituzioni, delle categorie economiche, delle forze dell’ordine e delle associazioni locali. Alla giornata no-stop partecipano inoltre, a titolo di organizzatori, anche gli alunni di alcuni istituti mestrini. L’iniziativa si svolgera?? sabato 25 settembre, dalle 10 alle 17.30.

Una panchina rossa al Liceo Stefanini

Al liceo Stefanini di Mestre si inaugura un simbolo carico di significati per dire basta ai femminicidi: proprio di fronte all’ingresso principale è stata collocata una panchina rossa, simbolo ormai riconosciuto come simbolo della lotta contro la violenza di genere. Giovedì 23 novembre, alle ore 11.00, la panchina sarà inaugurata alla presenza di rappresentanti delle istituzioni.

In contemporanea, le classi della scuola effettueranno una pausa dalle lezioni per ricordare le morti di donne e ragazze causate dall’uomo che amavano, nonché per esprimere consapevolezza sul significato trasmesso dalla panchina rossa: il colore di un amore che degenera in violenza. I docenti condivideranno poi con gli studenti un momento di riflessione su quanto accaduto, perché aumenti il rispetto verso la persona e cessi ogni forma di prevaricazione e violenza.

"Una ogni tre giorni"

Venerdì 24 novembre, alle ore 18.30 nell’atrio dell’Istituto Pacinotti, gli studenti e le studentesse del laboratorio EmozionArti mettono in scena "Una ogni tre giorni", una performance di parole e musica ideata dalle docenti del laboratorio che ha l’obiettivo di accrescere la consapevolezza e contrastare la violenza di genere. L'evento è aperto alla cittadinanza.

Iniziative alla Casa di Reclusione Femminile

Sabato 25 novembre, alle ore 15.00 presso la Casa di Reclusione Femminile di Giudecca, sarà presentato il breve video dallo studio di teatro danza “Altro giro, altra corsa…”, tratto dall’omonimo scritto di una donna detenuta della Casa di Reclusione Femminile di Giudecca e diretto da Michalis Traitsis. Seguirà la proiezione del film “Ariaferma” diretto da Leonardo Di Costanzo.

Mirano

Installazioni

Dal 23 novembre tre installazioni contro la violenza sulle donne saranno esposte presso l’ingresso e atrio del Municipio di Mirano: l’opera dell’artista Barbara Pellizzon, le scarpette rosse di ceramica realizzate dall’Arcam e il messaggio di sensibilizzazione di Soroptimist International, associazione di donne impegnate in attività professionali e manageriali.



“Non credere di non avere diritti”

Sempre il 23 novembre, alle ore 18.00 presso la Sala Consiliare - Auditorium “Madre Teresa di Calcutta” in Corte Errera, CGIL e ANPI conversano sul tema con il Centro Antiviolenza Iside e l’Avvocato Margherita Salzer. Intervento teatrale della performer Monica Mion. Introduce l’assessora alle Politiche di genere, Maria Francesca Di Raimondo.



“NoiNo. Uomini contro la violenza sulle donne”

La mattina del 25 novembre, dalle 9.30 alle 12.30 in Piazza Martiri, sarà presente un gazebo nel quale gli uomini sono liberamente invitati a scrivere un messaggio, pensiero o riflessione a supporto dell’eliminazione della violenza contro le donne.



Mostra fotografica

Il 25 novembre, alle ore 15.30 presso la Barchessa di Villa XXV Aprile, si inaugura la mostra “Una stanza per noi”, in ricordo di Erika Niero già presidente della Commissione Pari Opportunità: le fotografe dell’A.C.F. “La Tangenziale” esporranno i loro scatti. La mostra sarà aperta al pubblico il 26 novembre e l’1,2 e 3 dicembre dalle 10.00 alle 17.30.



“Ginodia. Voci di donne dalle tragedie greche”

Domenica 26 novembre, alle ore 18.00, va in scena lo spettacolo teatrale della Compagnia delle Smirne “Ginodia”, dove a parlare saranno alcune protagoniste delle tragedie di Eschilo, Sofocle e Euripide: figure femminili che sembrano opporre alla cultura patriarcale una irriducibile alterità. La "colonna sonora" delle voci di donna è un omaggio alla grande Maria Callas, di cui ricorre il centenario della nascita.



Flash mob

Alle ore 10.30 del 27 novembre è previsto il ritrovo in piazza Martiri da cui si snoderà un percorso, contrassegnato da un filo rosso, nel centro storico attraverso il tradizionale mercato del lunedì. La cittadinanza è invitata a portare o indossare qualcosa di colore rosso.



Proiezione cinematografica

Il 27 novembre, alle ore 20.00 presso il Cinema Teatro di Mirano, verrà proiettato il film della regista macedone Teona Strugar Mitevska intitolato “Dio è donna e si chiama Petrunya”, che narra il dramma di una donna sovrappeso che si scontra con il maschilismo ancora diffuso. La regista sferra un dichiarato attacco al maschilismo della società, radicato nelle abitudini più che nelle usanze.



Convegno

Il 4 dicembre si terrà un convegno sui profili normativi, psicologici, sociali ed economici che gravitano attorno alla violenza di genere. Appuntamento alle ore 18.00 presso la Sala conferenze di Corte Errera. Presenti avvocati, psicologi, scrittori e figure istituzionali.

Dolo

Leggere insieme

Venerdì 24 novembre alle 18:00, presso Villa Concina, un momento di sensibilizzazione, di condivisione e di riflessione per tenere sempre in primo piano un fenomeno che riguarda tutti. Chi vuole partecipare come lettore o lettrice può scegliere un brano inerente alla tematica e comunicarlo alle bibliotecarie telefonando al 041411090 o scrivendo a biblioteca@comune.dolo.ve.it.

Flashmob

Sabato 25 novembre, dalle 9.45, si terrà l'intitolazione dei 40 alberi della zona verde tra via Pasteur, via Brodolini e Riviera XXIX Aprile ad altrettante donne che hanno lasciato il segno nella nostra società. Dalla zona verde ci si sposterà poi a piedi fino a Piazza del Grano per una camminata di sensibilizzazione sull’argomento. È consigliato un indumento rosso.

Uno sguardo sull’Afghanistan

Sabato 25 novembre alle 18.00 l'incontro con Beatrice Barco, analista di conflitti, per approfondire la condizione della donna in Afghanistan, con la collaborazione e la partecipazione di Emergency Riviera del Brenta. L'iniziativa si svolgerà presso la Barchessa di Villa Concina.

Fogli di Vita

Domenica 26 novembre alle 18.00, il concerto recitato della poetessa Isabella Albano presso Barchessa di Villa Concina. Ingresso libero.

Noale

Cento passi insieme per dire no alla violenza

Sabato 25 novembre 2023, alle ore 11.00, si terrà la camminata civica con la lettura di poesie, alla presenza dei ritratti dell'artista Paola Volpato. Ritrovo in Piazzetta Giacomo Dal Maistro. Si leggeranno alcune poesie dedicate a Mahsa Amini e contro la violenza, pervenute all’ufficio cultura del Comune.

Un cuore rosso contro la violenza

Il 25 novembre, alle ore 11.30 presso l’ingresso Rocca dei Tempesta di Noale, sarà possibile vedere l'installazione a cura di SuperCoccoleScaldacuore.

Marietta la Medega

Lettura di testi dall’archivio comunale con intrattenimento musicale Duo d'Arpe Anna Pasetti e Jessica Pettenà presso la Chiesa Arcipretale SS.Felice e Fortunato di Noale.

Mostra d'arte

L'esposizione "Stop alla violenza sulle donne" sarà visitabile a Palazzo della Loggia dal 16 al 28 Novembre 2022, con ingresso libero. In mostra numerosi artisti europei.

Videoinstallazione

Fino al 30 novembre sarà possibile vedere, sulla Torre dell’Orologio, la videoinstallazione artistica di Paola Volpato, "I ritratti delle donne uccise in Italia nel 2023".

San Donà di Piave

L’amministrazione comunale, unitamente al Centro Antiviolenza e Antistalking “la Magnolia”, per favorire il dibattito e la riflessione sulle tante violenze fisiche e psicologiche che le donne subiscono ancora, propone l’iniziativa “Gli uomini dicono no alla violenza contro le donne”.

L’evento si terrà sabato 25 novembre, alle ore 10 in Piazza Indipendenza, e in questa occasione verranno letti alcuni messaggi scritti da uomini ai vertici di istituzioni, enti e associazioni, che porteranno un messaggio forte e chiaro di rifiuto alla violenza di genere, dando un segnale di rassicurazione e fiducia.