Gli eventi del giovedì grasso veneziano: carri allegorici, teatro e spettacoli diffusi

Sarà un giovedì grasso all’insegna del divertimento: il Carnevale di Venezia “Take Your Time For The Original Signs” entra nel vivo con tanti spettacoli e appuntamenti di diverso genere.

A Pellestrina, alle ore 15.00, protagonisti saranno i carri allegorici, insieme agli artisti di strada e performance di giocolieri, bolle di sapone giganti, fachiri, mangiafuoco, clown, sketch comici e illusionismo.

Il teatro dell’arte immergerà il pubblico in altri mondi, mentre torna “Original Signs” all’Arsenale che ospita una straordinaria rappresentazione di danza, musica e spettacolo, creata per il Carnevale di Venezia 2023 e cullata dall’elemento principe di Venezia: l’acqua.

In Piazza San Marco e in Piazza Ferretto spazio al Concorso della Maschera più bella e della mascherina, mentre nei campi, nelle strade e nelle piazze spazio agli spettacoli diffusi con il “Venice Carnival Street Show”.

A Mestre, clown, musicisti, acrobati e maghi dalle 15.30 in Piazza Ferretto, Piazzetta Battisti, Largo Divisione Julia, via Palazzo, via Mestrina, Piazzale Donatori di Sangue.

A Venezia, sempre nel pomeriggio, in Campo Santa Margherita, Campo San Giacomo, Esedra Castello, Campo San Geremia, Campo dei Gesuiti, Campo Santo Stefano, Campo Santa Maria Formosa, Campo San Cassiano.

A Marghera, in Piazzale Maria Immacolata, clown dalle 15.30.

Programma completo

Musica

Marco Furio Forieri con “Gli Stellari”

La loro musica è radicata nella tradizione afro americana (jazz, funk) ma sono influenzati da un’infinità di stili come il rock, l’improvvisazione di stampo europeo, il drum&bass, ritmi afro cubani e tanto altro.

ore 15.00 in Campo dei Tolentini

ore 17.00 Campo San Giacomo dall’Orio

ore 19.00 Campo San Stin

Italian Sings and Songs 1820-1970

In sala Teatro Cafè Sconcerto, alle ore 21, si terrà il concerto “When the music was also fun”. Per informazioni 041 5441839 – 3207598946

Teatro dell'Arte

Con la Rassegna “Venezia, ovvero l’arte della commedia” curata dalla Compagnia Pantakin, diretta da Emanuele Pasqualini e Michele Modesto Casarin, ritornano in Piazza San Marco e in Campo Santo Stefano i Comici dell’Arte con otto diverse compagnie nazionali ed internazionali.

Campo Santo Stefano

ore 11.30, 15.00 e 16.00 “Il mascheraio”

ore 12.30 e 14.00 “Il carro dei comici”

Piazza San Marco

ore 11.30, 14.30 e 16.00 “Il trionfo di Arlecchino”

Carnevale alla Gazzera

Dalle 15.30 avrà luogo la sfilata di carnevale dei bambini delle scuole dell’Infanzia del Distretto e Quartiere Gazzera. Partenza dalla Chiesa di Santa Maria Ausiliatrice della Gazzera, la sfilata prosegue poi per via Gazzera Alta verso il parco di Villa Pozzi dove ci saranno laboratori per creare uno sparacoriandoli, la gara delle torte e bolle di sapone.

Carnevale a Burano

Il giovedì “grasso” a Burano si festeggia dalle ore 15.00 con musica in piazza e la sfilata dei bambini; alle ore 16.00 è previsto uno spettacolo di clown per bambini in piazza e alle 21 ci si scatena con il ballo nella palestra delle ex scuole medie.

Tour

Sotto il segno del Leone. I graffiti del potere, della fede e della superstizione, del lavoro, del gioco, della morte e della rivoluzione

Alle 16.00 Piazza San Marco diventa il luogo dove raccontare storie di dogi e marinai, navi, gondole, proverbi, a caccia di segni dipinti o incisi che azzerano la linea del tempo e permettono a Venezia di raccontare la sua storia da sé, sui marmi dove gli uomini e le donne di ogni passato hanno deciso di lasciare un messaggio destinato a essere raccolto in ogni futuro. Tour gratuiti dei graffiti di Piazza San Marco guidati da Alberto Toso Fei e Desi Marangon per gruppi di massimo 40 persone. Prenotazione obbligatoria all’indirizzo mail: igraffitidivenezia@gmail.com.

Gli affreschi dei Sottoportici di Rialto

Visita guidata alle ore 18.00 con la professoressa Amalia Basso in Campo San Giacometto. Informazioni e iscrizioni a comitatorialtonovo@gmail.com.

Altro

Frutta, verdura e fiori: Rialto si copre di colori

Dalle 16.30 laboratorio creativo per bambini dai 5 ai 10 anni con Roberta Morassi, animatrice, in patronato San Cassiano. Informazioni e iscrizioni alla mail robertamorassi@libero.it.

Storia del Carnevale di Venezia

Dalle 17.30 al Museo M9 verrà presentato il libro di Gilles Bertrand, Storia del Carnevale di Venezia. L’autore presenterà le evoluzioni della festa del Carnevale di Venezia dall’Unità d’Italia ad oggi. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Ici on Dance. Goldoni, Casanova e la Rivoluzione francese

La pièce teatrale di Antonella Barina, con Roberto Milani (Goldoni), Manuela Muffatto (Nicoletta Conio), Vittorio Lora (Casanova) andrà in scena alle ore 18.00 e alle ore 20.30 presso il Consolato di Svizzera (Palazzo Trevisan degli Ulivi. Tiziana Gasparoni al violoncello. Luci e suoni a cura di Gianluigi Bergamo. Ingresso Gratuito fino ad esaurimento posti.