M9 celebra il 25 aprile con tre appuntamenti per ricordare la Liberazione

Leggere per non dimenticare: è questo l’obiettivo dei tre appuntamenti che si terranno in occasione della Giornata della Liberazione all'M9-Museo del ‘900, che ha inoltre previsto un’apertura straordinaria nei giorni del 24 e del 25 aprile.

Il programma

Si comincia venerdì 21 aprile alle ore 17.30 in M9Lab con La memoria, il processo: il significato oggi, un incontro con Marco De Paolis, procuratore generale militare di Roma, e Filippo Focardi, storico, professore di Storia contemporanea all’Università di Padova e direttore scientifico dell’Istituto Nazionale Ferruccio Parri. Modera l’incontro Tiziano Zanisi, segretario dell’Associazione Nazionale Divisione “Acqui”.

Sabato 22 aprile, alle ore 17.00 presso l’auditorium Cesare De Michelis gli studenti e le studentesse dell’Accademia teatrale Carlo Goldoni leggeranno Lettere dei soldati dell’Acqui prima dell’8 settembre: dal fascismo alla resistenza. Ciascuno fu solo a decidere con la propria coscienza. La lettura sarà introdotta da Patrizia Gabrielli, storica, professoressa di Storia contemporanea dell’Università degli Studi di Siena, con i saluti di Carlo Bolpin dell'Associazione Nazionale Divisione “Acqui”, Serena Nono, regista e pittrice, e Paola Bigatto dell’Accademia Teatrale Carlo Goldoni.

Venerdì 28 aprile, infine, all’auditorium Cesare De Michelis avrà luogo dalle 08.30 la maratona di lettura Dirai a tutti perché sono morto. La manifestazione consisterà nella lettura collettiva delle Lettere di condannati a morte della Resistenza (nella prima edizione: Einaudi, 1952). Studentesse e studenti, esponenti del mondo delle associazioni, cittadine e cittadini daranno così voce alle parole con le quali i condannati presero congedo dalle famiglie, dagli amici e dai compagni.

Durante la maratona, le voci di Alessandro Bressanello, don Nandino Capovilla, Daniela Foà (in presenza) e di Gianrico Carofiglio e Ottavia Piccolo (in videolettura), si alterneranno a quelle degli studenti degli istituti Bruno-Franchetti, Morin, Pacinotti, Gritti e degli esponenti di numerose associazioni.

Per tutti e tre gli appuntamenti l’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti.