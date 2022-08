Racconti, musica e teatro all’aperto: la rassegna di fine estate a Mirano

Un calendario ricco di appuntamenti è in programma a Mirano tra la fine di agosto e l’inizio di settembre, con racconti, musica e teatro all’aperto. Si comincia il 26 agosto in corte di Villa Errera, con “Ve conto el tempo che passa…”, viaggio nella storia, nell’atmosfera delle feste con i piatti della tradizione, con cantastorie, imbonitori e musici, promosso dalle Pro Loco del Decumano nell’ambito della rassegna “Sotto le stelle… a parlar di Veneto”.

Si aprirà poi la rassegna musicale “Sogno di una sera di fine estate” nel suggestivo parco di Villa Giustinian Morosini “XXV Aprile”, organizzata dal Comune di Mirano in collaborazione con gruppi e formazioni musicali del miranese. In cartellone tre concerti strumentali e vocali che si terranno nei giorni 27, 31 agosto e 2 settembre, con inizio alle ore 21.00. In caso di pioggia i concerti si svolgeranno nel teatro Belvedere. L’ingresso è libero, con prenotazione tramite e-mail.

Domenica 28 e lunedì 29 agosto piazza Mariti della Libertà ospiterà due spettacoli di arte di strada per bambine, bambini e famiglie. Sono promossi da Arteven in collaborazione con il Comune nell’ambito del progetto "Palcoscenici Metropolitani”. Inizio alle ore 21.00, ingresso libero. In caso di maltempo gli spettacoli sanno rinviati.

