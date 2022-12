Natale 2022 a Dolo tra mercatini e spettacoli: gli eventi

Sarà un Natale all'insegna delle scelte quello di Dolo, come spiegato dal sindaco, Gianluigi Naletto, e il vicesindaco e assessore alla Cultura, Matteo Bellomo. «Scegliere, ad esempio, di proporre tantissimi momenti di incontro nei luoghi della cultura, nelle piazze, nelle chiese, nelle frazioni, negli spazi del commercio per esaltare la rete tra istituzioni, realtà del volontariato, cittadine e cittadini, per dare spazio alla solidarietà, che in tempi difficili deve diventare linea guida». La “spinta solidale”, in questo Natale 2022, diventa colletta alimentare per aiutare chi ha più bisogno, amore per l’ambiente, veglia per la Pace, cura delle diversità: momenti declinati, tutti, in un contesto di festa’.

Sono ridotti gli addobbi luminosi in città e nelle frazioni, ma sono previsti più appuntamenti per le famiglie. «Tre grandi alberi illuminati, come le facciate delle chiese. Un segnale che significa rispetto per le famiglie, che in casa debbono spegnere le luci per fare fronte ai rincari; un monito per i più giovani, che devono sviluppare una sensibilità verso la sostenibilità energetica; un giusto compromesso tra il risparmio energetico e la volontà di non far mancare il clima natalizio a commercianti e residenti».

A corollario, parcheggi blu gratuiti nella città il sabato pomeriggio dal mese di dicembre e possibilità per i commercianti di allestire, senza esborsi per l’occupazione di suolo pubblico, gli spazi esterni alle loro attività con addobbi e installazioni a tema natalizio. Tr ai tanti appuntamenti sono previsti mercatini nei fine settimana, la corsa dei Babbo Natale giovedì 8 dicembre, letture, spettacoli e concerti vari. Scarica qui l'intero programma.