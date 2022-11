Il sindaco di Chioggia annuncia la festa di Capodanno per i giovani in piazza

Chioggia si prepara al Natale con un ricco programma di iniziative. È stato il sindaco della città, Mauro Armelao, a dare qualche anticipazione sul cartellone di eventi in via di definizione in questi giorni. Ci saranno una festa di Capodanno in piazzale Italia in collaborazione con Radio Company, mentre in campo Duomo sarà allestita una pista per il pattinaggio sul ghiaccio, che sarà attivata il 3 dicembre e rimarrà fruibile fino al 22 gennaio 2023.

Nonostante i problemi di bilancio e i costi alle stelle dell'energia, per il primo cittadino fornire una serie di attrazioni è fondamentale, soprattutto per i giovani, che «in questo modo potranno rimanere in città a divertirsi, - ha sottolineato - senza andare a rischiare la vita sulle strade». Allo stesso modo, la pista di ghiaccio «permetterà a bambini e famiglie di trascorrere del tempo insieme anche rimanendo a casa propria».

Tra le iniziative è previsto anche uno spettacolo pirotecnico sull battigia e, a partire dalla fine di novembre, l'accensione delle luminarie in corso del Popolo e dell'albero di Natale in piazza.