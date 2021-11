Natale a Jesolo: mercatino più lungo d'Europa, pista di ghiaccio e luna park

Jesolo Christmas Village. Si terrà da domenica 28 novembre 2021 a domenica 9 gennaio 2022 il villaggio di Natale di Jesolo. Protagoniste saranno le oltre 100 casette ricche di oggettistica natalizia e food di qualità che si snodano per un chilometro e trecento metri da Piazza Aurora, per via Trentin, Piazza Mazzini e via Bafile fino a Largo Augustus, lungo un red carpet illuminato da un cielo rosso di luminarie natalizie, e tutti i giorni fino a sera tanta atmosfera natalizia all’ombra di ben due giganteschi alberi di Natale.

Eventi di Natale a Jesolo

Aperto dal 27 Novembre al 9 Gennaio, nei giorni feriali dalle 14 alle 20 e nei festivi dalle 10 alle 20, il Villaggio di Natale propone a Jesolo il Mercatino Natalizio più lungo d’Europa, una vera e propria esperienza emozionale, un’immersione nell’atmosfera del Natale proposta da Xmas Eventi. Nell’edizione 2021 spazio anche ad un grande scivolo in Piazza Aurora e la Pista Jesolo On Ice con il Luna Park, in Piazza Mazzini.

Nelle due piazze poi due nuove installazioni natalizie. Dopo il meraviglioso “Babbo Natale al Sole” del 2019, ecco in Piazza Mazzini la Mongolfiera di Babbo Natale, altra sette metri, illuminata a festa e con Babbo Natale e l’Elfo nella cesta, ed in Piazza Aurora un “brutto incidente” per la Slitta di Babbo Natale e le sue Renne.

In programma tanta attività di animazione itinerante nei fine settimana, nei giorni dell’Immacolata e fino a Capodanno e all’Epifania con Elfo Uipi e Fata Cannella, i Biciclisti Acrobatici, gli Artisti Circensi e gli Elfi di Babbo Natale coordinati da Francis l’insolito capo degli Elfi. Ogni giorno sarà perfetto per lo shopping natalizio e una passeggiata in compagnia, gustando le specialità del cibo di strada proposti nelle casette del Villaggio. Non mancheranno tanti Punti selfie per gli scatti da condividere sui propri profili Facebook ed Instagram (taggando Jesolo e Jesolochristmasvillage, naturalmente) e un angolo per le foto con Babbo Natale che riceverà i bimbi nella sua nuovissima e più grande casetta, super allestita dall’Elfo Scenografo Elisabetta.