Il "Natale insieme" di San Michele al Tagliamento e Bibione: tutte le iniziative

“Natale Insieme 2022”. È questo il titolo che racchiude le numerose proposte per il periodo festivo a San Michele al Tagliamento e Bibione. Molta attenzione per le iniziative dedicate ai bambini e alle loro famiglie, dalle cacce al tesoro natalizie al curioso contest di addobbo luminoso di biciclette con tanto di sfilata per le vie di Bibione, dalle letture di Natale al laboratorio di biscotti a tema LuMe, l’ormai celebre protagonista del Faro di Punta Tagliamento che, nel periodo natalizio, torna ad essere aperto ai visitatori nei giorni 3, 4, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 26 dicembre e 1, 6, 7, 8 gennaio.

Scarica il programma delle iniziative a San Michele e Bibione

Gli appuntamenti a San Michele e Bibione

Il weekend del 17 e 18 dicembre sarà particolarmente ricco di eventi: tra essi l’iniziativa per i più piccoli “La Regina dei Ghiacci” organizzata nell’ambito della rassegna “Natale con un sorriso 2022” (promossa da Regione Veneto in collaborazione con Arteven) e, nello stesso pomeriggio, il brindisi di auguri - con la cerimonia di consegna delle Costituzioni – ai neodiciottenni e alle famiglie.

Non mancano poi le proposte musicali, con un ciclo di concerti gospel (The Colours of Gospel, Harmony Gospel Singers, New Victory Gospel Choir, Aire Clarinet Quartet) nelle chiese di San Giorgio al Tagliamento, Villanova, Bibione e Cesarolo, a cui si aggiungono le esibizioni del Coro Tomat (Spilimbergo), Coro San Marco (Pordenone), Coro San Tommaso (Bagnara) e Coro CAI (Portogruaro) ospitati dalla Parrocchia di San Michele al Tagliamento, il “4° concerto di Natale” del Lions Club SMT- Bibione, il live della band Exes e il concerto itinerante della Banda di Vado.

Risalto a “La Notte dei Presepi”, la serie di appuntamenti in cui sarà possibile visitare i presepi collocati nelle varie località del territorio. Ad ogni visita i bambini riceveranno una stellina e il 24 dicembre, in occasione dell’evento finale con il Presepe Vivente di San Michele al Tagliamento, potranno portare con sé tutte le stelline raccolte e utilizzarle per addobbare la grande stella cometa presente sulla capanna. Contribuisce a “La Notte dei Presepi” anche lo speciale presepe di sagome presente lungo il percorso ciclopedonale che a Bibione porta da Via Procione al Faro, composto da figuresdecorate dalle Scuole dell’pnfanzia e Primarie del territorio e da sagome libere a disposizione dei visitatori che potranno decorarle con i propri colori.

Sul villaggio di Natale a Bibione

Quello di quest’anno è un Natale all’insegna dello spirito di collettività e del territorio: sobrio, misurato, partecipato. Come anticipato nelle scorse settimane in sede di Consiglio comunale, l'amministrazione di San Michele al Tagliamento, pur avendo previsto a bilancio la consueta spesa per il Villaggio di Natale a Bibione, ha valutato di soprassedere all’organizzazione dello stesso. La decisione è frutto di molteplici e approfonditi confronti con le associazioni di categoria, avvenuti in sede di Dmo, ed è stata presa in accordo con esse.

L’impossibilità da parte della maggioranza dei pubblici esercizi e delle attività ricettive bibionesi di garantire l’apertura durante il periodo invernale, anche a causa dell’aumento dei costi ordinari tra cui spiccano quelli per l’energia e le materie prime, ha rappresentato un fattore importante nella scelta. Esso si aggiunge alla valutazione dei risultati ottenuti nelle scorse edizioni del Villaggio di Natale; la manifestazione invernale in Bibione è rimasta sempre nelle cifre di un Natale di comunità con un rapporto costi-benefici poco confortante. Il tutto nell’attuale scenario economico-sociale.

Di comune accordo con le Associazioni di Categoria si è seguita la strada della prudenza: anche la gestione delle luminarie, affidata alle competenze tecniche di una importante ditta del settore, è avvenuta limitando gli sprechi e con l’utilizzo di materiale già a disposizione, ma avendo cura di non trascurare nessun centro abitato.