Mestre si prepara al Natale: gli appuntamenti nel cuore della città prima delle feste

A Mestre, in attesa del Natale, un ricco calendario di eventi che saprà ricreare la magia delle feste e accogliere residenti e turisti con una serie di appuntamenti per tutte le età.

Gli auguri della Reyer

Venerdì 22 dicembre, alle 18.30, gli atleti dell'Umana Reyer saranno in Piazza Ferretto per augurare a tutti i presenti buon Natale.

Babbo Natale in piazza

Come nella più classica delle tradizioni ritornerà Babbo Natale con un nuovo raffinato outfit, accompagnato al suo fido folletto. Sarà a disposizione per incontri individuali e foto sabato 23 dicembre, dalle 11.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.30, e domenica 24 dicembre dalle 11.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.30.

Mercatini

Proseguono anche nel weekend della Vigilia i mercatini in Piazza Ferretto e in via Allegri: tante colorate casette in legno aperte tutti i giorni, dalle 10 alle 20, in collaborazione con Confesercenti e Ascom, per accompagnare lo shopping natalizio, tra prodotti artigianali e delizie gastronomiche, accompagnati dal profumo di cannella e vin brulé.

Concerto di Natale

Domenica 24 dicembre, alle ore 15.30, si terrà il concerto del Coro Pueri Cantores del Veneto: uno speciale evento dedicato alla grande artista lirica Maria Callas nel centenario della sua nascita. La compagnia di fama internazionale, definito il miglior coro di voci bianche d’Italia, ha collaborato con i più importanti teatri lirici europei quali: Teatro Real di Madrid, Arena di Verona, Fenice di Venezia, Teatro Romolo Valli di Reggio Emilia, Teatro Comunale di Modena. Un complesso di altissimo livello, colto e strutturato, costituito da ragazzi dai 10 ai 20 anni.

Folletti Barbamoccoli

Fino a domenica 24 dicembre, dalle ore 16.00 alle ore 18.30, gli spiritosi folletti Barbamoccoli animeranno il centro di Mestre, la piazza e le vie limitrofe, con i loro divertenti spettacoli itineranti. Il 23 dicembre la rubiconda e gioviale Mamma Natale arriverà a supporto del suo anziano sposo, tra parate imperiose, dolci battibecchi e storie al sapore di biscotti alla zenzero. Il 24 dicembre, invece, a divertire i presenti sarà un duo circense capace di sovvertire le regole e di ritrovarsi alla Vigilia con lo stesso entusiasmo del primo giorno di Avvento.