Tutti gli eventi per festeggiare San Valentino nella provincia di Venezia

La provincia di Venezia si prepara ad accogliere la festa più romantica dell'anno, San Valentino, con una serie di iniziative pensate per gli innamorati di ogni età. Vi segnaliamo i principali: in questa pagina è possibile trovare il prospetto completo di tutti gli eventi.

Il Lido di Venezia diventa l’isola dell’amore

Martedì 14 febbraio il Lido di Venezia diventa l’isola dell’amore: un ricco programma di attività che, a partire dalle 10 di mattina, si snoda tra P.le Santa Maria Elisabetta, Gran Viale Santa Maria Elisabetta e Piazzetta Lepanto. Tra mercatini, esposizioni e aperitivi, la laguna diventa la cornice ideale dove immortalare il proprio amore (DETTAGLI).

Jesolo città dei cuori

Per la romantica occasione, Jesolo si trasforma nella "città dei cuori" e dall’11 al 14 febbraio accoglierà tutti coloro che vorranno festeggiare l’amore con allestimenti pensati ad hoc in tutta la città. In piazza Mazzini troverà inoltre spazio una grande luminaria a forma di cuore e una cornice che faranno da sfondo a foto indimenticabili (DETTAGLI).

Chioggia, per amori e per passioni

Dall'11 al 14 febbraio Chioggia è pronta a far innamorare residenti e visitatori che passeggeranno tra piazze, rive e calli con il programma di eventi dal titolo “Chioggia, per amori e per passioni”: mercatini, installazioni luminose, fiori giganti, concerti e spettacoli d'acqua e fuoco per rendere indimenticabili le giornate dedicate a San Valentino (DETTAGLI).

A Musile di Piave festeggiamenti in grande stile per il Santo Patrono

Tradizione e cultura, ma anche divertimento, arte e moda. A Musile di Piave sarà un San Valentino con i fiocchi: in vista del 14 febbraio, giorno del Santo Patrono, la città vivrà una serie di eventi aperti all’intera cittadinanza, con un occhio di riguardo, come sempre, per i bambini (DETTAGLI).