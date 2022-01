Giorno della Memoria 2022: tutti gli eventi a Venezia e provincia

Il 27 gennaio è il Giorno della Memoria, la giornata dedicata al ricordo e alla commemorazione delle vittime dell'Olocausto. Come ogni anno, il Comune di Venezia organizza una serie di eventi in centro storico e terraferma ma gli appuntamenti dedicati al Giorno della Memoria si estendono anche nei comuni della provincia di Venezia. Da esposizioni artistiche a cerimonie ufficiali fino a passare per la posa di nuove pietre d'inciampo sono diversi gli eventi dedicati a questo importante giorno che non vuole far spegnere il ricordo su uno dei momenti più tragici della storia dell'umanità.

Tutti gli eventi per il Giorno della Memoria 2022

Venezia

Venezia ricorda le vittime della persecuzione e dello sterminio nazista organizzando oltre sessanta gli appuntamenti diffusi in tutto il territorio comunale tra incontri, conferenze, mostre, presentazioni di libri e visite guidate. Oltre ai tanti eventi culturali è prevista anche una cerimonia cittadina, domenica 23 gennaio alle 11.00 al Teatro La Fenice, con l'intervento del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, il presidente della Comunità Ebraica di Venezia Dario Calimani e il sovrintendente della Fondazione Teatro La Fenice Fortunato Ortombina. Seguirà il reading letterario musicale “Tra il mare e la sabbia. La vita di Virginia Gattegno” a cura del regista Matteo Corradini.

Mercoledì 27 gennaio, alle 9.00, in Campo Santa Maria del Giglio ci sarà, invece, la cerimonia ufficiale per il Giorno della Memoria 2022 con la deposizione di 29 nuove pietre d'inciampo davanti all’ultima abitazione dei concittadini deportati nei campi di sterminio nazisti. La cerimonia seguirà il giorno successivo, alle 11.00 in terraferma con la posa della prima pietra d'inciampo a Mestre in via del Rigo, 2.

Noale

In occasione dei ricordo dell'Olocausto, Noale organizza una mostra, aperta al pubblico fino al 30 gennaio, al Palazzo della Loggia, a tema “Propaganda Tossica – La Via verso i campi”, realizzata in collaborazione con il Museo Ebraico di Venezia, CoopCulture e i volontari del Servizio Civile – La Rete di Scu. Una sezione dell'esposizione è dedicata alla Cittadina Onoraria della Città di Noale, la senatrice a vita Liliana Segre e al “Manifesto della Comunicazione non ostile”.

Giovedì 27 gennaio, alle 17.00, si svolgerà un momento comunitario di lettura civica, sul canale virtuale “meet” con le letture dedicate ad Anna Frank e Liliana Segre. Quest’anno verrà approfondito assieme l’intenso romanzo autobiografico La Notte di Elie Wiesel.

Dolo

Anche Dolo ricorda le vittime della persecuzione e dello sterminio nazista con quattro momenti di riflessione aperti alla cittadinanza. Giovedì 27 gennaio, alle 11.00 ci sarà la deposizione della corona d’alloro davanti al Cippo in memoria di Giorgio Perlasca, con la testimonianza di Leone Zara; lo stesso giorno alle 20.45, presso la barchessa di villa Concina, è prevista, invece, la presentazione del volume di Luigi Baldan ‘Lotta per sopravvivere – la mia resistenza non armata contro il nazifascismo’, nel racconto del figlio Sandro Baldan; venerdì 28 gennaio, alle ore 20.45, presso la barchessa di villa Concina ci sarà la presentazione del volume di Francesco Filippi ‘Noi però gli abbiamo fatto le strade Le colonie italiane tra bugie, razzismi e amnesie’ e, infine, da mercoledì 26 gennaio fino al 5 febbraio sarà possibile visitare la mostra 'Aktion T4 - Perché non accada mai più' , organizzata dal Comune in collaborazione con Anpi sezione di Dolo/Anffas Riviera del Brenta/ SPI CGIL Dolo, alla barchessa villa Concina.