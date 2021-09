A Forte Poerio un pomeriggio di attività per bambini e famiglie

Sabato 2 ottobre Forte Poerio ospita l'iniziativa di "Pianeta famiglie" in collaborazione con il Comune di Mira e la cooperativa sociale La bottega dei ragazzi: l'evento, intitolato "È tempo di gentilezza", è dedicato a giochi e attività all'aperto immersi nel verde del Forte. Un'occasione di incontro, socializzazione e divertimento in sicurezza per le famiglie.

L'iniziativa è aperta a tutti i bambini e ragazzi dai 7 ai 13 anni, alle loro famiglie e ai loro nonni. Per informazioni: tel 3518925269 (lun-mer-ven ore 15-18) oppure via mail a spazioragazzimira@bottegadeiragazzi.it

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...