Sabato 17 giugno si svolgerà presso la sede dell’Associazione Il Portico a Dolo (VE) in via Brentabassa, 49, l’evento conclusivo del progetto “We Are Ploggers – Cura dell’ambiente e inclusione sociale”.

L’evento inizierà alle ore 15.00 con una passeggiata ecologica sul territorio, continuerà con gli interventi dei rappresentanti istituzionali di tutte le realtà coinvolte nel progetto (amministrazioni locali e associazioni) e si concluderà alle ore 18.00 con il concerto di Giorgio Gozzo (cantautore musicista da sempre impegnato in progetti di volontariato ed inclusione sociale e bassista dei Rumatera) accompagnato dalla sua band “The Meeters”. A fine concerto ci sarà un momento conviviale.

Il progetto è stato realizzato grazie al finanziamento della Fondazione “Riviera Miranese” e ha avuto la collaborazione e il patrocinio di tutti i quattro comuni del territorio della Riviera del Brenta: Mira, Dolo, Stra e Fiesso d’Artico. L’attività centrale del progetto è stata la realizzazione di un programma di uscite inclusive di “plogging” sul territorio.

Il “plogging” è una nuova tendenza eco friendly che consiste nel raccogliere i rifiuti che si trovano sul proprio cammino mentre si è impegnati a fare jogging o altre attività sportive all'aria aperta. L’eccezionalità di questo progetto è che il gruppo di “ploggers” ha coinvolto in modo attivo persone con disabilità o in condizione di marginalità sociale che hanno potuto, in questo modo, fare un’esperienza inclusiva di cittadinanza attiva.

Le uscite si sono svolte tutti i mercoledì con una partecipazione media di 20 persone di età diversa. Sono stati coinvolti anche gli ospiti dell’a comunità di accoglienza dell’Associazione e i vari volontari che si sono resi disponibili per dare vita e continuità al progetto. Nel corso del progetto sono state realizzate quattro uscite straordinarie nel weekend nei vari comuni, durante le quali i partecipanti hanno ricevuto il riconoscimento ufficiale e il sostegno di tutti i quattro sindaci: Gianluigi Naletto per Dolo, Marco Dori per Mira, Caterina Cacciavillani per Stra e Marco Cominato per Fiesso d’Artico. Le attività progettuali sono state realizzate in stretta collaborazione con il gruppo Plastic Free di Mira e Lega Ambiente – circolo Riviera del Brenta.

Il progetto è stato un elemento generativo di empowerment-comunitario che ha migliorato il territorio della Riviera del Brenta rendendolo più pulito, e stimolando nelle comunità locali una maggior sensibilità nei confronti dell’ambiente. Il gruppo inclusivo dei Ploggers, inoltre, è già stato invitato a partecipare a importanti eventi sul territorio dalle amministrazioni locali, come ad esempio all’iniziativa “Puliamo Il Bacino”organizzato dal consiglio di Bacino “Venezia Ambiente”.

Gli esiti del progetto hanno superato le aspettative iniziali, sebbene già ambiziose, e le attività continueranno a svolgersi anche dopo il termine dello stesso. Tutte le persone che volessero fare una bellissima esperienza di cura del proprio territorio e di inclusione sociale potranno unirsi alle uscite che continueranno a svolgersi tutti i mercoledì mattina con ritrovo alle ore 9.00 preso la sede dell’associazione Il Portico.