Una serata dedicata alla sicurezza delle terapie farmacologiche

A settembre si celebra la “giornata mondiale per la sicurezza dei pazienti” istituita dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) con lo scopo di aumentare la consapevolezza e l’impegno globale sul tema. Nel 2022 l'iniziativa è dedicata, nello specifico, alla sicurezza della terapia farmacologia e in questo contesto si inserisce l’evento informativo realizzato dall'Ulss 4, con la collaborazione del Centro regionale per il rischio clinico di Azienda Zero, che si svolgerà giovedì 15 settembre al centro culturale Leonardo Da Vinci di San Donà di Piave, con inizio alle ore 20.30.

Il tema della serata sarà infatti la "terapia farmacologica senza danno", con il fine di focalizzare l'attenzione sul rendere il processo di assunzione dei farmaci più sicuro e privo di danni. I relatori dell'Ulss 4 (referenti del Rischio Clinico, del servizio farmaceutico, medici specialisti in diabetologia e cardiologia, medici di medicina generale) forniranno preziose indicazioni sull’uso sicuro dei farmaci, integrando anche semplici consigli sul corretto consumo, su eventuali abusi e sui pericoli del consumo assiduo e prolungato quando non necessario. Inoltre, come nella finalità della giornata mondiale per la sicurezza dei pazienti, anche la comunità medico-scientifica si impegnerà a prevenire errori terapeutici e a ridurre eventuali danni correlati al consumo dei farmaci.

La serata, ad ingresso libero e gratuito, verrà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube “Ulss4 Veneto orientale”.