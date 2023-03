“Exsultate, Jubilate” concerti di musica sacra nel tempo di Pasqua

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

“Exsultate, Jubilate”, la nuova proposta concertistica dell’Associazione Alessandro Marcello, si colloca nel tempo di Pasqua, portando a tutti la gioia per la risurrezione del Signore attraverso la Musica Sacra.

Durante i 4 concerti in programma verranno coinvolti ensemble corali e musicisti di provenienza internazionale. Un particolare riguardo verrà riservato agli organi storici, in particolare all’organo Nacchini custodito nella Basilica di San Giorgio Maggiore a Venezia.

Il concerto di apertura, previsto per sabato 15 aprile alle ore 20.45 nella Chiesa di San Trovaso, sarà affidato all’RBS Europa Choir, una corale proveniente dal Regno Unito che ha affrontato diverse tournée in Europa. Ospite speciale della serata sarà il famoso trombettista Crispian Steele – Perkins, il quale si è esibito con la Royal Philharmonic Orchestra, l'Orchestra Barocca di Amsterdam e moltissime altre. Ha registrato più di 20 CD che spaziano da Monteverdi a Glenn Miller ed ha interpretato le colonne sonore di James Bond, Solo per i tuoi occhi e nel 2002 Il Signore degli Anelli, Le due torri.

Il giorno successivo, domenica 16 aprile alle ore 16.30 nella Chiesa dei Gesuati, sarà la volta della “Vokalensemble 1600”, proveniente dalla Baviera e diretta da Christoph Hauser. Il repertorio proposto sarà di musica sacra vocale del XVII secolo.

I successivi due appuntamenti coinvolgeranno la Basilica di San Giorgio Maggiore, grazie alla disponibilità della Comunità Monastica Benedettina e saranno dedicati alla valorizzazione del prezioso organo costruito nel 1750 da Pietro Nacchini. Domenica 23 aprile alle ore 17 sarà ospite l’organista della Oude Kerk di Amsterdam, Matteo Imbruno mentre domenica 30 aprile, sempre alle ore 17, sarà la volta di Tobias Horn, docente di organo presso la Musikhochschule di Stoccarda.

I concerti, proposti dall’Associazione Alessandro Marcello, in collaborazione con la Fondazione Archivio Vittorio Cini, Asolo Musica e il sostegno dell’avvocato Alessandro Favaretto Rubelli sono proposti ad ingresso libero.