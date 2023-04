“Exsultate, jubilate”: concerto per San Giorgio

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

Domenica 23 aprile alle ore 17, in occasione della festa di San Giorgio, la rassegna concertistica “Exsultate Jubilate” proporrà un concerto nella famosa Basilica veneziana. Matteo Imbruno, organista titolare della Oude Kerk di Amsterdam, siederà all’organo costruito nel 1750 da Pietro Nacchini per la Basilica di San Giorgio Maggiore. In programma musiche di Byrd, Cavazzoni, Bohm, Pasquini e Marcello, l’ingresso al concerto sarà libero. La rassegna di musica sacra “Exsultate, Jubilate” è promossa dall’Associazione Alessandro Marcello in collaborazione con la Fondazione Archivio Vittorio Cini e Asolo Musica. Si ringrazia la comunità monastica benedettina per la collaborazione.