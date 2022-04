Gioca e vinci con la Fabbrica del Cioccolato a Porte di Mestre

Vi ricordate la storia di Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato? Nel film per poter visitare quell'incantevole e golosissimo luogo bisognava trovare il prezioso biglietto d?oro all?interno di una tavoletta di cioccolata e sarà proprio questo quello che accadrà al Centro Commerciale Porte di Mestre!

Il 9, 15 e 16 aprile chiunque potrà partecipare al concorso ?La fabbrica del cioccolato? per aggiudicarsi incredibili premi. Basterà farsi scattare, dai simpatici personaggi presenti in Galleria, una foto con i filtri ispirati ai personaggi del film da pubblicare sui social per ricevere subito una tavoletta di cioccolato. Se all?interno della confezione ci sarà un biglietto d?oro, il fortunato vincitore si aggiudicherà una Gift Card da 100?! In più, mostrando uno scontrino d?acquisto, si avrà anche diritto a una seconda tavoletta.

Il concorso farà felici tutti gli amanti del cioccolato e soprattutto dello shopping che avranno la possibilità di aggiudicarsi una Gift Card da utilizzare per rinnovare il guardaroba con i nuovi arrivi primavera-estate dei negozi di Porte di Mestre.

Ma non è tutto. La Pasqua, infatti, è anche un?occasione importante per unire dolcezza e solidarietà e partecipando all?iniziativa si potranno aiutare i bambini ucraini ospitati dal Comune di Venezia e dalla Caritas ai quali saranno donate delle uova di Pasqua personalizzate. Un piccolo gesto per regalare un momento di serenità e di allegria.

Per maggiori informazioni e per consultare il regolamento completo visitare il sito e le pagine social del Centro.