A Noale lo spettacolo di "Mortimer, il fachiro tonto"

Un pirata che sputa fuoco e cammina sui vetri. Il suo nome è “Mortimer, il fachiro tonto”, alias Fabio Portaluppi, e si esibirà mercoledì 10 agosto a Noale, nell’ambito della rassegna “Teatro Improbabile”, organizzata dalla Pro loco. Uno spettacolo altamente comico, adatto a tutte le età e a tutti gli stomaci, che nasce dall’unione dell´arte del fachirismo ad un lavoro attoriale per la creazione dei personaggi, grazie anche alla regia di Peter Waiss; mangiafuoco, sputafuoco, giocoleria con torce infuocate e camminata sui vetri.

Fabio Portaluppi, in attività dal 1996, si diploma come attore nel 2000 presso il Teatro Arsenale di Milano. Ha collaborato come giocoliere alla nascita della Cascina Autogestita Torchiera e alla rassegna annuale dei “Saltimbanco” a Milano. Lavora come clown, giocoliere e perfomer partecipando a produzioni di teatro di strada ed eventi. Eclettico fautore di spettacoli per grandi e bambini, suona l´organetto e strimpella il trombone a tiro. Lavora dal 2003 con la qualifica di attore negli ospedali come clown dottore con la “Piccola Cooperativa Soccorso Clown“.

Lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.30, presso piazzetta Dal Maistro. Per questo sesto appuntamento, la Pro Loco ha organizzato anche una serata di giochi in piazza, con inizio alle ore 20.00. Ad animarla saranno Leonardo e Martino, “L’arte del gioco”, con le loro creazioni in legno riciclato, assolutamente ecologiche, che riproducono i giochi di una volta. Tutte le attività sono ad ingresso libero.