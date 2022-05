Visite, aperitivo e buffet in Villa Bornancini con il FAI

Torna da maggio a giugno 2022 "FAI un giro in villa", festival laboratorio del Vivere la Villa Veneta organizzato dalla Presidenza FAI Veneto in collaborazione con i Gruppi FAI Giovani del territorio. In questa sesta edizione, i Gruppi FAI Giovani del Veneto invitano tutti a godere della bella stagione, ammirando insieme ville e giardini in tutta sicurezza e nel rispetto delle normative vigenti.

Sette gli appuntamenti in programma, per far rivivere altrettanti luoghi straordinari, solitamente chiusi al pubblico, che per l’occasione ospiteranno iniziative, tra cui passeggiate culturali, incontri e musica. Si parte domenica 8 maggio 2022 a Villa Bornancini a Cinto Caomaggiore, a cura del gruppo FAI Giovani di Portogruaro.

Villa Bornancini

Il complesso di villa Bornancini sorge nel centro di Cinto Caomaggiore, Comune in provincia di Venezia al confine con il Friuli-Venezia Giulia; accanto si trova la chiesa parrocchiale e di fronte il municipio. La famiglia Bornancini, attuale proprietaria, acquistò gli immobili nel 1896. L’edificio principale risale agli anni Venti del XIX secolo, ad opera della famiglia Bronzini, e consiste nella ricostruzione di una casa dominicale allora in rovina, risalente all’ultimo periodo del Seicento e appartenuta alla famiglia Tiepolo, presenti nel territorio dal XV secolo al fine di amministrare i vasti possedimenti di proprietà. Della preesistenza rimangono tracce nei locali di servizio costituenti un corpo annesso alla villa, che si sviluppa verso il retro verso il giardino.

La partecipazione all’iniziativa è possibile a fronte di un contributo a partire da 5 euro (consigliata la prenotazione online). All’ingresso di ogni villa sarà anche possibile iscriversi al FAI versando una quota di benvenuto FAI Giovani di 15 euro dai 18 ai 35 anni, con possibilità di rinnovo alla stessa quota.