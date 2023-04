Ad Annone Veneto parte la nuova edizione del festival "Fai un giro in villa"

Torna da aprile a giugno “Fai un giro in villa”, festival laboratorio del vivere la villa veneta organizzato dai Gruppi FAI Giovani della regione in collaborazione con la Presidenza FAI Veneto.

L'iniziativa prenderà il via domenica 23 aprile a Villa Polvaro a Annone Veneto (VE), a cura del Gruppo FAI Giovani di Portogruaro e proseguirà con altri otto appuntamenti per far rivivere altrettanti luoghi straordinari, solitamente chiusi al pubblico, che per l’occasione ospiteranno variegate iniziative, tra laboratori, passeggiate culturali, incontri e musica.

L'appuntamento del 23 aprile

L’evento inaugurale si terrà a Villa Polvaro a Annone Veneto (VE). La villa sarà visitabile dalle ore 10.00 - 13.00 e 14.00 - 18.00 (ultima partenza ore 17.30).

Sono inoltre previsti due eventi collaterali con prenotazione obbligatoria:

Ore 11.00 - Intense Journey Visita della cantina, dei vigneti e della barricaia della tenuta. Degustazione di Tenuta Polvaro Lison D.O.C.G., Tenuta Polvaro Cabernet Sauvignon D.O.C. e Tenuta Polvaro Prosecco D.O.C. Extra Dry accompagnata da piccoli assaggi gastronomici secchi. Contributo a partire da € 25.

Ore 14.30 - Arte en plein air. Laboratorio d’arte nella barchessa della Villa per bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni con Mary Pozza.

La partecipazione a “Fai un giro in villa” è possibile a fronte di un contributo a partire da 5 euro. All’ingresso di ogni villa sarà anche possibile iscriversi al FAI. Ai partecipanti dai 18 ai 35 anni è riservata la quota di benvenuto FAI Giovani di 15 euro dai 18 ai 35 anni, con possibilità di rinnovo alla stessa quota.