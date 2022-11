Il Falstaff di Verdi inaugura la stagione lirica del Teatro La Fenice

La Stagione Lirica 2022-2023 della Fondazione Teatro La Fenice inaugurerà con Falstaff di Giuseppe Verdi, ultimo capolavoro del maestro di Busseto, considerato un capolavoro dell’opera comica. Tratta da William Shakespeare, in particolare dalla commedia The merry Wives of Windsor e dal dramma The History of Henry the Fourth, è una commedia lirica in tre atti frutto della collaborazione con Arrigo Boito, con il quale Verdi aveva collaborato sei anni prima per Otello.

In linea di continuità con gli altri titoli verdiani presentati nelle passate stagioni, il nuovo allestimento di Falstaff sarà diretto dall’autorevole bacchetta di Myung-Whun Chung. Falstaff sarà in scena al Teatro La Fenice il 18, 20, 22, 24 e 26 novembre 2022. La prima di venerdì 18 novembre 2022 sarà trasmessa in diretta radiofonica su Rai Radio3.

Il Falstaff di Verdi

Ultimo capolavoro di Verdi e terza delle sue opere shakespeariane, Falstaff è anche la sua unica opera buffa, a parte il giovanile fiasco di Un giorno di regno. Avendo musicato dozzine di tragedie, egli non era proprio un celebre umorista. Ma dopo aver letto un libretto di Arrigo Boito tratto da una delle più spiritose farse di Shakespeare, Le allegre comari di Windsor (più brani di Enrico IV), si piegò a elaborare un soggetto che ritrae l’umiliazione del vecchio mascalzone elisabettiano Sir John Falstaff da parte di un branco di frivole comari provinciali. La fuga finale proclama che «tutto nel mondo è burla», concludendo la carriera del compositore su una nota di somma quanto disincantata allegria. L’opera debuttò il 9 febbraio 1893 alla Scala di Milano, riscuotendo un successo trionfale.

Il nuovo allestimento della Fondazione Teatro La Fenice vedrà impegnati Nicola Alaimo nel ruolo di Falstaff; Vladimir Stoyanov in quello di Ford; René Barbera in quello di Fenton; Christian Collia sarà il Dr. Cajus, Cristiano Olivieri, Bardolfo; Francesco Milanese, Pistola; Selene Zanetti, Alice Ford; Caterina Sala, Nannetta; Sara Mingardo, Mrs. Quickly; Veronica Simeoni, Mrs. Meg Page. Maestro del Coro Alfonso Caiani.

Cinque le recite in programma al Teatro La Fenice: