La Family Run al parco San Giuliano di Mestre

Sabato 23 ottobre è il giorno della Alì Family Run al parco San Giuliano di Mestre (già duemila iscritti, tra studenti e famiglie), mentre il giorno successivo è in programma la 35^ Confindustria Venezia Venicemarathon &10K.

La Family Run chiude il ciclo dei quattro appuntamenti targati Alì: quelli precedenti si sono svolti a San Donà di Piave (2 ottobre), Chioggia (9 ottobre) e Dolo-Riviera del Brenta (16 ottobre). Il ritrovo al parco San Giuliano è previsto alle ore 9, con ingresso dalla Porta Blu e partenza alle ore 10. Il percorso si snoderà lungo i vialetti verdi del polmone verde di Mestre, con uno suggestivo passaggio fronte laguna. Anche quest’anno si correrà per dire «stop alla poliomielite», in collaborazione con il progetto mondiale “End Polio Now”. Gran parte del ricavato delle adesioni verrà destinato agli istituti scolastici partecipanti e a favore del progetto di Alex Zanardi “Obiettivo3”, nato per favorire e sostenere l’avviamento allo sport di atleti disabili. La manifestazione è inoltre supportata dalla Fondazione tedesca Ingeborg-Gross.

Le iscrizioni sono ancora aperte, con possibilità di registrarsi in loco la mattina della manifestazione oppure online sulla piattaforma Enternow (www.venicemarathon.it).

